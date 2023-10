Ballon d’Or 2023: Lionel Messi Zappe le PSG et honore l’Argentine et le FC Barcelone

- Publicité-

Alors qu’il évoquait son huitième ballon d’or, Lionel Messi a remercie ses partenaires et le FC Barcelone, sans mentionner le PSG.

Lionel Messi a créé l’événement en remportant son huitième Ballon d’Or, un record absolu dans l’histoire du football. Alors qu’il a évolué récemment au Paris Saint-Germain, l’Argentin a choisi de mettre en avant ses coéquipiers de la sélection argentine lors de son discours de remerciement.

« Je remercie mes camarades de l’équipe d’Argentine pour ce que nous avons accompli », a déclaré Messi, exprimant sa gratitude envers ses partenaires avec qui il a remporté la Copa America cet été. Il a ensuite adressé des mots gentils à Erling Haaland et Kylian Mbappé, mais il a également souligné l’importance de sa carrière passée au FC Barcelone.

« Jamais je n’aurais imaginé réussir tous les objectifs que j’avais. J’ai eu la chance de jouer dans le meilleur club avec la meilleure équipe de l’histoire », a déclaré Messi en évoquant son passage au FC Barcelone. Cependant, aucune mention du PSG n’a été faite dans son discours, malgré le fait que le club parisien compte deux joueurs sur le podium du Ballon d’Or.

Le PSG avait précédemment exprimé sa fierté d’avoir deux de ses joueurs, Messi et Mbappé, sur le podium. Le club avait déclaré: « Le Ballon d’Or célèbre les plus grands joueurs du monde entier. Nous sommes très fiers que deux de nos joueurs du PSG 2022-23 figurent sur le podium, reflétant le génie de Leo et de Kylian. » Cependant, Messi n’a pas mentionné le PSG, même lorsqu’il parlait de sa relation avec Mbappé.

Cette omission renforce l’idée que l’histoire entre Messi et les champions de France en titre ne s’est pas terminée de la meilleure façon. Malgré son passage au PSG, Messi a choisi de mettre l’accent sur son parcours avec la sélection argentine et son expérience au FC Barcelone.

Ce qui est sûr, en remportant son huitième Ballon d’Or, Lionel Messi continue d’écrire sa légende, laissant planer le mystère sur ses sentiments envers son ancien club et son club actuel.