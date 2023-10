Ballon d’or 2023 : Lionel Messi remporte son 8e sacre

-Publicité-

Le Ballon d’or 2023 a été décerné ce 30 octobre 2023 lors d’une cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris. Cette 67e édition du prestigieux trophée organisée par France Football a vu Lionel Messi remporter son huitième Ballon d’or, renforçant ainsi sa position de joueur le plus titré de l’histoire de cette récompense.

Lionel Messi, qui évolue actuellement à l’Inter Miami CF, a devancé Erling Haaland de Manchester City et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, pour remporter le trophée. La cérémonie a été présentée par Sandy Heribert et Didier Drogba et diffusée sur la chaîne L’Équipe.

Un parcours exceptionnel

Lionel Messi, originaire d’Argentine, a continué à éblouir le monde du football avec ses performances exceptionnelles tout au long de la saison 2022-2023. Ses prouesses techniques, sa vision du jeu et sa capacité à changer le cours d’un match ont été essentielles pour ses clubs et notamment pour son pays qui a remporté la coupe du monde Qatar 20222. Avec ce huitième Ballon d’or, Messi confirme sa place parmi les plus grands joueurs de tous les temps.