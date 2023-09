Ballon d’Or 2023: les nommés pour le trophée Yachine avec Yassine Bounou et André Onana

-Publicité-

Le gardien de but du Maroc et du club saoudien d’Al Hilal, Yassine Bounou, et son homologue camerounais de Manchester United, André Onana, sont nommés parmi les 10 joueurs en lice pour le trophée Yachine du meilleur portier de l’année.

Qui pour succéder à Thibaut Courtois? Lauréat du trophée Yachine du meilleur gardien de but de l’année 2022, l’international belge est candidat à sa propre succession. Vice-champion d’Espagne avec le Real Madrid, le Diable Rouge ne manque pas d’argument pour prétendre conserver sa couronne. Mais pour garder son trône, il va devoir écarter les 9 autres candidats en lice, dont la liste a été publié ce mercredi.

Dans ce groupe, on retrouve deux Africains: André Onana et Yassine Bounou. Le gardien de but de Manchester United a crevé l’écran la saison dernière sous les couleurs de l’Inter Milan. Impériale dans ses cages, le Lion Indomptable a été pour beaucoup dans le parcours exemplaire des Nerazzurri en Ligue des champions, battus par Manchester City en finale.

De son côté, Yassine Bounou a particulièrement brillé, en club comme en sélection, en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 et en glanant la Ligue Europa avec le Séville FC. C’est la deuxième année consécutive qu’il se retrouve parmi les nommés pour le Trophée Yachine. A noter que Mike Maignan, Emerson, Brice Samba, Emiliano Martinez, Aaron Ramsdale, Dominik Livakovic et Marc-André Ter Stegen sont les autres joueurs en lice pour ce trophée.

La liste des nominés:

🧤 Ils ont brillé : les nommés pour le trophée Yachine

🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇫🇷 Mike Maignan

🇩🇪 Marc-André ter Stegen

🇧🇷 Ederson

🇦🇷 Emiliano Martinez

🇨🇲 Andre Onana

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aaron Ramsdale

🇭🇷 Dominik Livaković

🇫🇷 Brice Samba #trophéeyachine #ballondor pic.twitter.com/YsKi3Ssjl5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 6, 2023

