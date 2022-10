Ballon d’Or 2022: « vous ne finissez que 7e », Thibaut Courtois critique son classement

Le dernier rempart du Real Madrid, Thibaut Courtois, a terminé 7è au classement du Ballon d’Or 2022. Une position qui ne satisfait visiblement pas le portier Belge.

Il a été monstrueux dans les cages du Real Madrid la saison dernière. Véritable mur infranchissable, Thibaut Courtois a mis tout le monde d’accord lors de la finale de la Ligue des champions remportée (1-0) contre Liverpool, effectuant pas moins de 9 neufs arrêts durant cette rencontre. C’est donc logiquement que le Belge a remporté le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison.

L’international Belge a également fini septième au classement du Ballon d’Or 2022, remporté par son coéquipier Karim Benzema. Une position qui ne plaît visiblement pas à Thibaut Courtois. «Je considère qu’il est impossible de gagner le Ballon d’Or. Vous gagnez la Liga et vous gagnez la Ligue des champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts… Et vous ne finissez que 7e. Au moins, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien», a-t-il lâché face aux médias après la cérémonie qui s’est déroulée à Paris.

Interrogé ensuite sur les chances d’un gardien de but de gagner le Ballon d’Or, Thibaut Courtois s’est montré très pessimiste: « Ça me paraît impossible. Pour un gardien, ce trophée me semble inaccessible. Je ne sais pas si, en tant que gardien, on peut faire mieux que ce que j’ai accompli la saison dernière. » “Il semble que marquer des buts vaille plus que les arrêter. C’est une bataille qu’il reste à gagner”, avait-il expliqué plus tôt.

Blessé au dos depuis plusieurs semaines, le gardien du Real Madrid a profité de l’occasion pour donner de ses nouvelles: « J’ai fait 3 ou 4 entraînements et ça va mieux. J’espère être rapidement de retour. » On devrait donc retrouver très rapidement Thibaut Courtois sur les pelouses avec la Casa Blanca, pour nous gratifier des parades sublimes dont il a le secret.