Ballon d’Or 2022 : le Real Madrid et l’Espagne crient au scandale

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 qui s’est tenu ce lundi soir en France, le Real Madrid a été sacré troisième meilleur club de la saison. Une décision de France Football qui a du mal à passer en Espagne.

Hier soir, dans le majestueux Théâtre du Châtelet à Paris, s’est tenue la 66è cérémonie du Ballon d’Or décerné par France Football. Sans surprise, c’est Karim Benzema qui a soulevé le Graal devançant, Sadio Mané (2è) et Kevin De Bruyne (3è). Son coéquipier Thibaut Courtois a quant à lui remporté le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de la saison. De plus, Luka Modric et Vinicius Jr font partie du top 10 du classement général. Une soirée parfaite donc pour le Real Madrid… Enfin presque.

En effet, France Football a également décerné le titre de meilleur club de saison et cette distinction est revenue à Manchester City, vainqueur de la Premier League. Le Real Madrid arrive seulement en troisième position, devancé aussi par Liverpool (2è). Pour rappel, les Madrilènes ont éliminé les Sky Blues en demi-finale de la dernière édition de la Ligue des champions, avant de battre Liverpool en finale (1-0). Ce classement de France Football a donc du mal à passer en Espagne.

Un scandale pour les médias espagnols

Madrid sous-estimé », écrit AS ce mardi avant d’ajouter: «France Football a inventé une nouvelle récompense qui n’a pas été votée par les journalistes : « meilleur club ». Madrid, l’année de la Decimocuarta, a terminé troisième (…) Ce qui a été décrit comme un « prix mineur » a provoqué le plus grand émoi. Car la stupéfaction au Real Madrid est totale et absolue. Le verdict n’a laissé personne indifférent. Le « meilleur club », pas une équipe, de la saison 2021-22 est… Manchester City !».

Sur le plateau d’El Chiringuito, Guti, ancien joueur de la Casa Blanca, est resté dubitatif : «je ne crois plus en ce type de prix depuis longtemps». Un journaliste présent en plateau a, lui, lancé : «félicitations à City mais ils n’ont pas montré sur le terrain qu’ils sont meilleurs que Madrid». L’ancien gardien de but du Real et légende du club Iker Casillas a également réagi. «prix de la blague», a-t-il écrit sur Twitter.

Le Real Madrid non plus ne comprends pas

De son côté, Toni Kroos s’est laissé aller à l’ironie: « félicitations aussi au Real Madrid pour être la troisième meilleure équipe en 2021/2022 (…) troisième meilleure équipe en 2021/22, content, le Real Madrid ?« . Lauréat du Ballon d’Or Karim Benzema a également commenté ce fait: «ils peuvent donner le trophée du meilleur club à qui ils veulent, mais le meilleur du monde c’est Madrid»

Le club Madrilène s’est même exprimé sur Twitter. Il a publié une photo des Merengues célébrant leur victoire 3 à 1 face à Man City avec juste un émoji montrant des yeux qui regardent ce cliché. Questionné aussi sur le sujet, Florentino Pérez a préféré se montrer fair-play: «Nous les félicitons (Manchester City), ils ont un super président, un super entraîneur et de bons joueurs. C’est un grand club».

L’Espagne ne comprend donc pas ce titre décerné à Manchester City et on se pose la question. Qu’est-ce qui a été pris en compte par France Football, le jeu produit par une équipe, ou les titres remportés?