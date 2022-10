Ballon d’Or 2022: le message d’Emmanuel Macron à Karim Benzema après son sacre

Dans un message posté sur Twitter ce lundi soir, le président français Emmanuel Macron a félicité Karim Benzema qui a remporté le Ballon d’Or 2022.

C’était attendu par toute la planète football, c’est désormais officiel. Ce lundi soir, lors d’une grande cérémonie organisée en France, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or 2022. C’est la première fois qu’il remporte ce trophée dans sa carrière. Auteur d’une année exceptionnelle sous les couleurs du Real Madrid, l’attaquant âgé de 34 ans monte ainsi sur le toit du football mondial, et c’est plus que mérité.

Quelques minutes après avoir reçu son trophée des mains de son idole Zinedine Zidane, au Théâtre du Châtelet de Paris, Karim Benzema a reçu les félicitations du président français, Emmanuel Macron. Un simple «KB9!» avec un drapeau français, a posté ce dernier, avant d’écrire un second message: «Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d’or à la France. Félicitations à lui ! »

Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l'Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim @Benzema ramène un nouveau Ballon d'or à la France. Félicitations à lui ! https://t.co/Y8bCJTfLVm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2022

Emmanuel Macron, n’est pas le seul à avoir adressé un message de félicitations à Karim Benzema. Jean-Pierre Papin, lauréat du Ballon d’Or en 1991, s’est montré dithyrambique envers l’attaquant du Real Madrid au micro de la chaîne de L’Équipe. « En fait, c’est tellement mérité que c’est un sentiment de fierté parce que je pense que Karim a fait la saison parfaite. Que ce soit en équipe nationale, avec le Real Madrid, je pense qu’il a été un des fers de lance de ces deux équipes », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille.

Il a ensuite poursuivi en liant ce trophée de KB9 au football français: « Aujourd’hui c’est un prix qui lui revient de droit. Je pense qu’on l’attendait tous le sacre de Karim. C’est un des plus beaux joyaux qui a été récompensé et je pense que ça va faire du bien au football français ». Désormais, Karim Benzema n’a plus qu’une seule chose à faire, conduire la France sur le toit du monde, une deuxième fois de suite, lors du Mondial qatari (20 novembre au 18 décembre 2022).