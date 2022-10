Ballon d’Or 2022: le bel hommage de Michel Platini à Karim Benzema

Dans une interview accordée à RMC Sport, Michel Platini a aussi réagi au sacre de Karim Benzema, vainqueur du Ballon d’Or 2022. Et l’ancien président de l’UEFA estime que KB9 est entré dans la légende.

Il aura attendu des dizaines d’années, mais Karim Benzema a réalisé « son rêve de gamin ». L’attaquant du Real Madrid a remporté le Ballon d’Or 2022, à lui décerner par France Football, lundi soir, lors d’une grande cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris en France. Le buteur français a décroché le Graal devant notamment Sadio Mané (Liverpool puis Bayern Munich), vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, et le Belge Kevin De Bruyne, champion d’Angleterre pour la cinquième fois avec Manchester City.

A 34 ans, le capitaine madrilène devient le cinquième joueur français à gagner cette prestigieuse distinction individuelle après Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa ou encore Michel Platini, trois fois vainqueur de la balle en Or (1983, 1984 et 1985). L’ancien président de l’UEFA a d’ailleurs rendu un bel hommage à son compatriote qui a qualifié son trophée de « Ballon d’Or du peuple ».

Dans une interview accordée à RMC Sport, l’ancien international tricolore a félicité le Lyonnais qui est entré dans la légende, selon lui. « Absolument, bien sûr. À mon âge avancé, quand je me promène et que les gens de votre âge veulent me faire signer un maillot ou un ballon, les gamins ne me connaissent pas. Quand on dit que j’ai gagné trois Ballons d’or, le gamin ouvre les yeux en grand. Le Ballon d’Or est devenu très important dans la jeunesse d’aujourd’hui, plus qu’à notre époque. Aujourd’hui, tu gagnes un Ballon d’or et tu entres dans le gotha des plus grands joueurs du monde », a déclaré Platini.

Zinedine Zidane qui a remis le trophée à Benzema sur l’estrade du théâtre du Châtelet a également tenu à poster un message public à l’attention de son ancien joueur. «Je t’ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse et que tu deviennes ce que tu es. Tu as toujours cherché à t’améliorer. Aujourd’hui, ce trophée récompense ce travail et cette année exceptionnelle ! J’espère que tu continueras à nous régaler au Real et pendant cette coupe du monde avec l’Équipe de France», a-t-il posté sur son compte Instagram.