Ballon d’Or 2022: la presse internationale rend hommage à Karim Benzema après son sacre

La presse internationale a encensé Karim Benzema, vainqueur du Ballon d’Or 2022 à 34 ans, décroché lundi soir à Paris en France.

Cinquième joueur français à décrocher ce prestigieux titre, Karim Benzema a remporté lundi soir le Ballon d’Or 2022 récompensant le meilleur footballeur de la saison passée. Auteur d’un exercice réussi tant individuel que collectif, remportant au passage la Liga et la Ligue des champions avec le Real Madrid, le natif de Lyon a été plébiscité devant notamment Sadio Mané (Liverpool puis Bayern Munich), vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, et le Belge Kevin De Bruyne, champion d’Angleterre pour la cinquième fois avec Manchester City.

Un couronnement mérité du capitaine du Real qui fait ce mardi matin la Une de la presse internationale. « Maintenant, c’est son tour de briller », titre AS qui savoure le sacre de l’un des plus grands joueurs à porter le maillot madrilène. Le journal pro-merengue met en avant le rôle du buteur français qui a pris en charge et de fort belle manière la Casa Blanca au lendemain du départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018.

👑Fue su pareja de baile durante años, pero ahora le toca brillar a él



Le média pro-Barça, Mundo Deportivo, félicite de son côté « une icône du Real qui a su exister dans la même ère que Messi et Ronaldo », soulignant le bilan monstrueux du Français sur la saison 2020-2021. La presse italienne n’est pas restée en retrait de ce bal d’hommage au successeur de Lionel Messi. « Le triomphe de Karim », met en manchette la Gazzetta dello Sport qui prédit également le trophée de la Coupe du monde 2022 à la star madrilène pour « sublimer la belle carrière construite en club avec les Bleus ».

En Allemagne, c’est le quotidien Bild qui fait écho du sacre de Karim Benzema. Dans ses colonnes, le journal Outre-Rhin congratule KB9, consacré « nouveau roi du football ». L’Angleterre a également eu des mots élogieux envers l’ancien Gones, un des plus vieux joueurs à remporter le BO. Le Daily Mail écrit que « l’attaquant Karim Benzema a inscrit son nom dans l’histoire en remportant le Ballon d’Or 2022. Une récompense méritée au vu de la forme affichée par le joueur de 34 ans ».