Ballon d’Or 2022: la présence de Kylian Mbappé au théâtre du Châtelet, confirmée

Selon les informations du Parisien ce lundi, Kylian Mbappé sera bel et bien présent à la cérémonie du Ballon d’Or 2022 au théâtre du Châtelet à Paris en France.

Il était annoncé comme le grand absent de la cérémonie du Ballon d’Or 2022 qui aura lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris en France. Une cérémonie grandiose, à priori, qui réunira le gratin du foot mondial et au cours de laquelle sera dévoilée le vainqueur de la prestigieuse distinction individuelle. Au cœur, encore jusqu’à hier soir, d’une polémique sur son avenir au PSG, l’attaquant français était incertain pour ce grand rendez-vous.

Mais avec sa grosse sortie médiatique, au sortie de la courte victoire des Parisiens face à l’OM (1-0) en Ligue 1 où il a formellement démenti avoir demander à quitter son club en janvier, mettant ainsi fin à une polémique qui aura duré tout une semaine, le joueur de 23 ans a désormais la tête libre pour penser à ses invitations extra-sportives.

Et selon les informations de ce lundi matin du quotidien Le Parisien, le Bondynois sera présent ce soir au théâtre du Châtelet à Paris où se tiendra la cérémonie du Ballon d’Or 2022. A en croire le média, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG assistera à l’évènement tout comme son coéquipier Nuno Mendes, nommé dans la catégorie du meilleur joueur de moins de 21 ans.

30 joueurs en lice pour le BO 2022

Pour rappel, 30 joueurs sont en lice pour ce trophée tant convoité. Sept fois vainqueur du prix et tenant du titre, Lionel Messi ne fait partie des appelés pour ce sacre. Tout le contraire de son grand rival portugais, Cristiano Ronaldo, qui rêve de décrocher le trophée pour la sixième fois de sa carrière. Si les africains Mohamed Salah et Riyad Mahrez figurent aussi dans le groupe, la couronne se disputera surtout entre Karim Benzema et Sadio Mané. Les deux attaquants sont annoncés comme les grands favoris de cette édition.

Karim Benzema sort d’une saison 2021-2022 assez impressionnante où il a notamment remporté la Liga et la Ligue des champions. Quant à Mané, il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, étant même élu meilleur joueur de la compétition. Finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool et vainqueur de la FA Cup et de la League Cup, le Sénégalais a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives pour sa dernière saison avec les Reds.

Les 30 nommés pour le Ballon d’Or masculin:

Trent Alexander-Arnold (ENG, Liverpool), Karim Benzema (FRA, Real Madrid), Joao Cancelo (POR, Manchester City), Casemiro (BRA, Manchester United), Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United), Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City), Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool), Fabinho (BRA, Liverpool), Phil Foden (ENG, Manchester City), Erling Haaland (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City), Sébastien Haller (CIV, Ajax Amsterdam puis Borussia Dortmund), Harry Kane (ENG, Tottenham), Joshua Kimmich (GER, Bayern Munich), Rafael Leao (POR, AC Milan), Robert Lewandowski (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone), Riyad Mahrez (ALG, Manchester City), Mike Maignan (FRA, AC Milan), Sadio Mané (SEN, Liverpool puis Bayern Munich), Kylian Mbappé (FRA, Paris SG), Luka Modric (CRO, Real Madrid), Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig), Darwin Nuñez (URU, Benfica puis Liverpool), Antonio Rüdiger (GER, Chelsea puis Real Madrid), Mohamed Salah (EGY, Liverpool), Bernardo Silva (POR, Manchester City), Son Heung-min (KOR, Tottenham), Virgil van Dijk (NED, Liverpool), Vinicius Jr (BRA, Real Madrid), Dusan Vlahovic (SRB, Fiorentina puis Juventus Turin).