Ballon d’or 2022: la liste des 30 nominés avec Benzema et Sadio Mané

Le magazine français, France Football, a publié ce vendredi la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d’Or 2022, récompensant le meilleur joueur de la saison. Annoncés grands favoris, Karim Benzema et Sadio Mané sont dans le groupe.

Qui pour succéder à Lionel Messi? Vainqueur de la dernière édition, l’attaquant du PSG, sept fois titrés, n’est pas candidat à sa propre succession. L’Argentin ne figure en effet pas parmi les 30 candidats nominés pour le Ballon d’Or 2022 publié ce vendredi par France Football. Tout le contraire de son rival portugais Cristiano Ronaldo, qui est bien présent dans le groupe.

Dans cette liste, on retrouve également l’attaquant français Karim Benzema. Auteur d’une saison 2021-2022 assez impressionnante où il a notamment remporté la Liga et la Ligue des champions, le buteur du Real Madrid est en pôle position pour s’accorder son premier Ballon d’Or 2022. Le natif de Lyon fera cependant face à la concurrence de nombreux joueurs stars du football qui se sont, à leurs tours, illustrés durant la saison écoulée.

C’est notamment le cas de Sadio Mané annoncé également grand favori pour le titre individuel. L’attaquant du Bayern Munich a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, étant même élu meilleur joueur de la compétition. Finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool et vainqueur de la FA Cup et de la League Cup, il a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives pour sa dernière saison avec les Reds.

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2022:

Joshua Kimmich

Mohamed Salah

Christopher Nkunku

Rafael Leão

Thibaut Courtois

Riyad Mahrez

Casemiro

Heung-Min Son

Fabinho

Karim Benzema

Trent Alexander-Arnold

Vinicius Junior

Bernardo Silva

Luis Díaz

Robert Lewandowski

Mike Maignan

Harry Kane

Darwin Núñez

Phil Foden

Sadio Mané

Sébastien Haller

Kevin De Bruyne

Cristiano Ronaldo

Antonio Rüdiger

Luka Modrić

Dusan Vlahovic

Virgil van Dijk

Joao Cancelo

Kylian Mbappé

Erling Haaland