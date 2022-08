Ballon d’Or 2022 : France Football justifie la présence de Cristiano Ronaldo

France Football a expliqué la présence de Cristiano Ronaldo dans le groupe des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2022 dont le vainqueur sera connu en octobre prochain.

Le 17 octobre prochain, on connaitra le vainqueur du Ballon d’Or 2022. Le lauréat du trophée tant convoité sera en effet dévoilé lors d’une cérémonie à Paris en France. Trente (30) candidats sont en lice pour cette prestigieuse distinction. Outre les grands favoris dont Karim Benzema et Sadio Mané, on retrouve également des habitués tels que Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez ou encore Kylian Mbappé.

Quintuple vainqueur du Graal, Cristiano Ronaldo figure également dans le groupe. La superstar portugaise est sélectionnée pour la 18è fois consécutive. Une présence qui a suscité une réaction en chaine sur les réseaux sociaux où beaucoup s’étonnent de ce que l’attaquant de Manchester United a été retenu et non Lionel Messi ou encore Neymar.

Face à la polémique, France Football est sorti du silence pour justifier la présence CR7 dans cette liste des prétendants au sacre. « Ronaldo est devenu le meilleur buteur du football national cette saison. Il a été extrêmement décisif lors de la phase de groupes de la Ligue des champions avec quatre buts improvisés qui ont donné sept points à Manchester United », s’est défendue l’instance, rapportée par Tribuna.

🇵🇹🔥 Encore un nouveau record pour CR7 !



Il devient le joueur le plus nommé au Ballon d'Or, avec 18 nominations ! 🥇#BallonDor2022 #CR7 pic.twitter.com/2yPxjc81JX — bwin🔞 (@bwin_France) August 13, 2022