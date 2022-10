Ballon d’Or 2022: Didier Deschamps réagit au sacre au Karim Benzema

Au micro de TMW après la cérémonie du Ballon D’or 2022, qui s’est tenu à Paris ce lundi soir, le sélectionneur de la France Didier Deschamps a félicité Karim Benzema pour son sacre.

Ce lundi soir, lors d’une grande cérémonie organisée en France, Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or 2022. C’est la première fois qu’il gagne ce trophée dans sa carrière. Auteur d’une année exceptionnelle sous les couleurs du Real Madrid, avec les titres en Liga et en Ligue des champions, l’attaquant âgé de 34 ans devient le premier français depuis Zinedine Zidane (1998) à obtenir le Graal.

Une récompense qui a fait la fierté de toute la France. Et le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, n’a pas manqué de féliciter son attaquant. «Au-delà de l’équipe nationale, c’est bien pour lui car il le mérite. Cette reconnaissance est pour tout le football français, celui où naissent des footballeurs, celui où tous les clubs fonctionnent très bien. Pour nous, c’est une fierté d’avoir un Ballon d’Or en plus», a lâché le champion du monde 1998. Des mots qui vont faire plaisir à KB9, plébiscité depuis hier par plusieurs personnalités françaises.

C’est le président de la République Emmanuel Macron lui-même qui a réagi en premier au sacre du Nueve sur Twitter. «Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim Benzema ramène un nouveau Ballon d’or à la France. Félicitations à lui ! », a-t-il écrit. De son côté, le président de la FFF Noël Le Graët a salué un attaquant hors norme:

« Je suis vraiment très heureux pour Karim, qui mérite amplement ce Ballon d’Or. Cette distinction vient récompenser sa merveilleuse saison mais surtout célébrer le talent d’un des plus grands attaquants du monde et de l’histoire du football français, au côté de Kopa, Platini, Papin et Zidane.

Karim est un attaquant hors norme, qui peut faire la différence à tout moment sur son talent pur, un geste, une inspiration mais c’est aussi un joueur au service du collectif, qui sait s’effacer pour faire marquer. Il n’a cessé de progresser durant sa carrière et c’est un autre de ses mérites que d’être aujourd’hui un leader indiscutable. » Comme le dit si bien Karim Benzema, ce Ballon d’Or est celui du peuple.