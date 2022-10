Ballon d’Or 2022: Cristiano Ronaldo, Mbappé, Macron, Coupe du monde, Benzema se lâche

Face à la presse après avoir reçu son Ballon d’Or 2022 lundi soir, Karim Benzema a remercié Emmanuel Macron et Kylian Mbappé pour leur message de félicitations. L’attaquant du Real Madrid s’est également confié sur son prochain objectif: le Mondial au Qatar.

Il aura attendu les dernières années de sa carrière mais Karim Benzema est également détenteur d’un Ballon d’Or. L’attaquant français a décroché le BO 2022 lundi soir lors d’une grande cérémonie organisée par France Football à Paris. En course avec 29 autres candidats, le joueur de 34 ans a raflé la couronne devant notamment Sadio Mané et Kevin de Bruyne.

Après ses premières réactions sur l’estrade où il a parlé de « Ballon d’Or du peuple » après avoir reçu son trophée des mains de Zinedine Zidane, le capitaine du Real Madrid s’est confié à la presse après de son couronnement. L’occasion pour KB9 de réagir aux pluies d’hommages qui inondent les réseaux sociaux après son sacre.

Et le Madrilène a remercié Kylian Mbappé mais également le président français, Emmanuel Macron, pour leur message de félicitations. « Je remercie le président pour les félicitations sur les réseaux. Quand je joue au football, je ne vais pas sur le terrain pour appeler quelqu’un ou envoyer un message à quelqu’un. Je joue pour donner des émotions à ceux qui me voient jouer », a confié Benzema aux journalistes.

Le patron du vestiaire merengue a également rendu hommage à Cristiano Ronaldo, arrivé 20è dans le classement général: « C’était un honneur de jouer avec lui, c’est une bête. Le jour de son départ, l’ambition d’être meilleure est entrée dans ma tête. Depuis qu’il est parti, j’ai été motivé pour faire plus de choses sur le terrain. »

Enfin, le natif de Lyon a dévoilé son objectif pour la suite de sa fin de carrière. Et l’ancien avant-centre des Gones a indiqué remporter la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) avec l’équipe de France. « Comme je le dis toujours, j’ai de l’ambition. Je n’ai jamais gagné la Coupe du monde avec la France. Des choses comme ça que je dois encore accomplir. C’est un objectif. J’ai beaucoup d’ambition et de confiance en moi. Aller à la Coupe du monde, faire tout mon possible pour la gagner, c’est mon objectif en ce moment », a-t-il conclu.