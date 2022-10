Ballon d’Or 2022: Casemiro, Haller, Mahrez, le classement de la 19è à la 11è place

Découvrez la suite du classement du Ballon d’Or, avec les occupants de la 19è à la 11è place, avec notamment deux footballeurs africains.

France Football continue de dévoiler son classement du Ballon d’Or 2022. Après avoir annoncé la position de Cristiano Ronaldo, qui a fini à la 20è place, une première depuis 2005, le magazine français a sorti les noms des occupants de la 19è à la 11è place.

Trois joueurs sont à égalité à la 17e place, notamment Dusan Vlahovic (SER, 22 ans, Fiorentina puis Juventus), Luis Diaz (COL, 25 ans, Porto puis Liverpool) et Casemiro (BRE, 30 ans, Real Madrid puis Manchester United). Le brésilien a d’ailleurs été félicité par le Real Madrid, avec qui il a gagné la Liga et la Ligue des champions la saison dernière avant de rejoindre Manchester United cet été. En 16è position on retrouve le roc défensif de Liverpool, Virgil van Dijk. Le néerlandais a conduit Liverpool la saison dernière en finale de la C1 et à la deuxième place de Premier League.

Par la suite, on retrouve Rafael Leao (POR, 23 ans, AC Milan) et Fabinho (BRE, 28 ans, Liverpool) à la 14è place du classement. Auteur d’une très belle dernière saison à l’Ajax, l’ivoirien Sébastien Haller (CIV, 28 ans, Ajax Amsterdam puis Borussia Dortmund) termine à la 13è place. Une belle récompense pour l’attaquant des Eléphants, qui lutte actuellement contre un cancer des testicules. « Je suis très content, c’est la plus grosse cérémonie du football. C’est très flatteur d’être dans le top 15, c’est anecdotique, mais c’est une belle récompense. C’est bien pour moi et ma famille » s’est exprimé le buteur du Borussia Dortmund sur la chaîne L’Equipe.

Riyad Mahrez (31 ans, Manchester City) est le 12ème homme de ce classement du Ballon d’Or 2022. L’international algérien a terminé meilleur buteur des Sky Blues la saison dernière. Il a été essentiel dans l’exercice réussi des siens, ponctué par un nouveau titre en Premier League. Enfin, Heung Min Son échoue aux portes du top 10. L’attaquant de Tottenham est 11è.

Le classement avant le top 10

Heung-Min Son (CDS, 30 ans, Tottenham) Riyad Mahrez (ALG, 31 ans, Manchester City) Sébastien Haller (CIV, 28 ans, Ajax Amsterdam puis Borussia Dortmund) Rafael Leao (POR, 23 ans, AC Milan) Fabinho (BRE, 28 ans, Liverpool) Virgil Van Dijk (NLD, 31 ans, Liverpool) Dusan Vlahovic (SER, 22 ans, Fiorentina puis Juventus) Luis Diaz (COL, 25 ans, Porto puis Liverpool) Casemiro (BRE, 30 ans, Real Madrid puis Manchester United) Cristiano Ronaldo (POR, 37 ans, Juventus puis Manchester United) Harry Kane (ANG, 29 ans, Tottenham) Bernardo Silva (POR, 28 ans, Manchester City) Phil Foden (ANG, 22 ans, Manchester City) Trent Alexander-Arnold (ANG, 24 ans, Liverpool) Darwin Nunez (URU, 23 ans, Benfica puis Liverpool) Christopher Nkunku (FRA, 24 ans, RB Leipzig) Joao Cancelo (POR, 28 ans, Manchester City) Antonio Rüdiger (ALL, 29 ans, Chelsea puis Real Madrid) Mike Maignan (FRA, 27 ans, AC Milan) Joshua Kimmich (ALL, 27 ans, Bayern Munich).