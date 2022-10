Ballon d’Or 2022: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre la cérémonie en direct?

Le vainqueur du Ballon d’Or 2022 sera dévoilé ce lundi soir lors d’une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris. Découvrez l’heure et les chaines sur lesquelles suivre l’évènement en direct.

Enfin le jour J. Attendu depuis des mois, le Ballon d’Or 2022 va dévoiler son propriétaire. Le lauréat de la prestigieuse distinction individuelle sera en effet désigné ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris en France. Le prix sera attribué au meilleur joueur de l’année lors d’une cérémonie grandiose, à priori, qui réunira le gratin du foot mondial.

Le cérémonie va démarrer à partir de 19 heures 30 (GMT+1). Elle est à suivre sur beIN Sports News, chaîne non-cryptée du groupe qatari, ainsi que sur la Chaîne L’Équipe. Au cours de la soirée, seront également récompensés la meilleure joueuse, meilleur gardien (Trophée Yachine), meilleur jeune (Trophée Kopa) et les Prix Gerd Müller (meilleur buteur de la saison) et Socrates (un nouveau prix créé par France Football qui récompense les meilleures actions solidaires portées par des championnes et des champions engagés).

Le règlement

Contrairement aux éditions antérieurs où les joueurs sont récompensés pour leurs performances sur une année civile, le trophée s’aligne désormais sur le calendrier de la saison sportive et prend en compte tout l’exercice 2021-2022. Critiquée de toute part après le sacre de Lionel Messi en 2021, le septième BO de sa carrière, France Football a totalement changé les règles d’attribution de sa récompense phare.

A partir de cette 66è édition, les « performances individuelles » et le « caractère décisif et impressionnant des prétendants » seront le critère numéro 1, devant « l’aspect collectif et les trophées remportés » et « la classe du joueur et son sens du fair-play ». L’ensemble de la carrière du joueur ne sera pas non plus pris compte, comme c’est le cas ces 13 dernières années et qui a connu le règne sans partage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Les membres du jury ont également été revus à la baisse avec désormais 100 votants, des journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa (contre 170 auparavant), et 50 votants pour le Ballon d’Or féminin.

30 joueurs en lice pour le BO 2022

30 joueurs sont en lice pour ce Ballon d’Or 2022. Sept fois vainqueur du prix et tenant du titre, Lionel Messi ne fait partie des appelés pour ce sacre. Tout le contraire de son grand rival portugais, Cristiano Ronaldo, qui rêve de décrocher le trophée pour la sixième fois de sa carrière.

Si les africains Mohamed Salah et Riyad Mahrez figurent aussi dans le groupe, la couronne se disputera surtout entre Karim Benzema et Sadio Mané. Les deux attaquants sont annoncés comme les grands favoris de cette édition.

Karim Benzema sort d’une saison 2021-2022 assez impressionnante où il a notamment remporté la Liga et la Ligue des champions. Quant à Mané, il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, étant même élu meilleur joueur de la compétition. Finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool et vainqueur de la FA Cup et de la League Cup, le Sénégalais a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives pour sa dernière saison avec les Reds.

Les nominés

Les nommés pour le Ballon d’Or masculin:

Trent Alexander-Arnold (ENG, Liverpool), Karim Benzema (FRA, Real Madrid), Joao Cancelo (POR, Manchester City), Casemiro (BRA, Manchester United), Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United), Kevin De Bruyne (BEL, Manchester City), Luis Diaz (COL, FC Porto puis Liverpool), Fabinho (BRA, Liverpool),

Phil Foden (ENG, Manchester City), Erling Haaland (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City), Sébastien Haller (CIV, Ajax Amsterdam puis Borussia Dortmund), Harry Kane (ENG, Tottenham), Joshua Kimmich (GER, Bayern Munich), Rafael Leao (POR, AC Milan), Robert Lewandowski (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone), Riyad Mahrez (ALG, Manchester City),

Mike Maignan (FRA, AC Milan), Sadio Mané (SEN, Liverpool puis Bayern Munich), Kylian Mbappé (FRA, Paris SG), Luka Modric (CRO, Real Madrid), Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig), Darwin Nuñez (URU, Benfica puis Liverpool), Antonio Rüdiger (GER, Chelsea puis Real Madrid), Mohamed Salah (EGY, Liverpool), Bernardo Silva (POR, Manchester City), Son Heung-min (KOR, Tottenham), Virgil van Dijk (NED, Liverpool), Vinicius Jr (BRA, Real Madrid), Dusan Vlahovic (SRB, Fiorentina puis Juventus Turin).

Les nommées pour le Ballon d’Or féminin:

Selma Bacha (FRA, Lyon), Aitana Bonmati (ESP, FC Barcelone), Millie Bright (ENG, Chelsea), Lucy Bronze (ENG, Manchester City puis FC Barcelone), Kadidiatou Diani (FRA, Paris SG), Christiane Endler (CHL, Lyon), Ada Hegerberg (NOR, Lyon), Marie-Antoinette Katoto (FRA, Paris SG),

Sam Kerr (AUS, Chelsea), Catarina Macario (USA, Lyon), Beth Mead (ENG, Arsenal), Vivianne Miedema (NED, Arsenal), Alex Morgan (USA, Pride d’Orlando puis Wave de San Diego), Lena Oberdorf (GER, Wolfsburg), Asisat Oshoala (NGA, FC Barcelone), Alexandra Popp (GER, Wolfsburg), Alexia Putellas (ESP, FC Barcelone), Wendie Renard (FRA, Lyon), Trinity Rodman (USA, Spirit de Washington), Fridolina Rolfö (SWE, FC Barcelone).

Les nommés pour le trophée Kopa:

Karim Adeyemi (ALL, RB Salzbourg puis Borussia Dortmund) Jude Bellingham (ANG, Borussia Dortmund) Eduardo Camavinga (FRA, Real Madrid) Gavi (ESP, FC Barcelone) Ryan Gravenberch (PB, Ajax puis Bayern Munich) Josko Gvardiol (CRO, RB Leipzig) Nuno Mendes (POR, Sporting Portugal puis PSG) Jamal Musiala (ALL, Bayern Munich) Bukayo Saka (ANG, Arsenal) Florian Wirtz (ALL, Bayer Leverkusen)

Les nommés pour le trophée Yachine:

Alisson Becker (BRE, Liverpool) Yassine Bounou (MAR, Séville FC) Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid) Ederson (BRE, Manchester City) Hugo Lloris (FRA, Tottenham) Mike Maignan (FRA, AC Milan) Édouard Mendy (SEN, Chelsea) Manuel Neuer (ALL, Bayern Munich) Jan Oblak (SLN, Atlético Madrid) Kevin Trapp (ALL, Eintracht Francfort)