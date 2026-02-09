Bad Bunny : la rumeur d’un gilet pare‑balles sous ses vêtements

Bad Bunny est au cœur d’une rumeur virale à l’approche du Super Bowl 2026 : certains internautes affirmant qu’il porterait un gilet pare‑balles sous ses vêtements lors de ses apparitions publiques, tandis que son dispositif de sécurité a été renforcé à la suite de menaces de mort. Le show de la mi‑temps se tiendra dans la nuit du dimanche 8 février au lundi 9 février 2026 au Levi’s Stadium de Santa Clara.

Bad Bunny est au cœur d’une rumeur virale à l’approche du Super Bowl 2026 : certains internautes affirmant qu’il porterait un gilet pare‑balles sous ses vêtements lors de ses apparitions publiques, tandis que son dispositif de sécurité a été renforcé à la suite de menaces de mort. Le show de la mi‑temps se tiendra dans la nuit du dimanche 8 février au lundi 9 février 2026 au Levi’s Stadium de Santa Clara.

Les premières vidéos accusant la présence d’une protection corporelle sous le costume de l’artiste sont apparues sur TikTok après sa venue aux Grammy Awards. Des internautes ont pointé une silhouette qualifiée de « rigide », une coupe de costume jugée plus épaisse que d’habitude et certains gestes de l’interprète perçus comme contraints. Ces observations ont alimenté des fichiers partagés sur les réseaux et des commentaires spéculatifs sans confirmation officielle.

Des échanges sur Instagram et d’autres plateformes ont également relayé des images où l’on croit distinguer une petite « bosse » sous la chemise blanche de Bad Bunny, ou encore une réaction jugée surprenante au contact de Lady Gaga. Les affirmations reposent exclusivement sur l’interprétation d’images publiques : aucun représentant du chanteur, aucun membre de son entourage ni aucun organisateur n’a confirmé que Bad Bunny portait un gilet pare‑balles. Des images des coulisses montrent par ailleurs l’artiste essayant un costume de créateur à la coupe structurée, ce qui peut expliquer, selon certains observateurs, l’aspect relevé par les internautes.

Publicité

Origine des rumeurs et renforcement de la sécurité autour du Super Bowl

Selon des médias qui ont suivi le dossier, la rumeur est née sur TikTok et a été amplifiée par des extraits et captures d’écran partagés massivement. Les analyses restent visuelles et conjecturales : la confusion entre une tenue structurée et un équipement de protection est au centre des échanges.

En parallèle, plusieurs sources rapportent que la sécurité de Bad Bunny a été effectivement renforcée avant sa prestation au Super Bowl. La Dépêche précise que des menaces de mort à l’encontre de l’artiste ont conduit les organisateurs de l’événement et son entourage à accroître les dispositifs de protection autour de ses déplacements et de ses apparitions publiques.

Les antécédents publics du chanteur alimentent le contexte : Bad Bunny s’est publiquement opposé à certaines mesures de la politique migratoire américaine et a critiqué Donald Trump, scandant notamment « ICE out » lors de son discours aux Grammys, selon des comptes rendus. Par ailleurs, il a évoqué la présence possible d’agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) à proximité de ses concerts comme motif pour ne pas inclure les États‑Unis dans une partie de sa tournée.

Publicité