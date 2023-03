Bachar el-Assad chez Vladimir Poutine à Moscou pour une rare visite à l’étranger

M. el-Assad est arrivé mardi soir à Moscou « pour une visite officielle au cours de laquelle il s’entretiendra avec le Président russe Vladimir Poutine », a annoncé mardi la présidence syrienne.

C’est l’un des rares alliés que le président russe recoit. Bachar el-Assad est arrivé mardi 14 mars au soir à Moscou pour s’entretenir avec son homologue russe au sujet de la coopération entre leurs pays. Ce mercredi au Kremlin, Vladimir Poutine doit s’entretenir avec le dirigeant syrien et renouveler ainsi la coopération russo-syrienne.

« Seront évoquées les questions d’actualité concernant le développement de la coopération russo-syrienne dans les sphères politique, économique, commerciale et humanitaire, ainsi que les perspectives du règlement coordonné de la situation en Syrie et autour du pays », a indiqué le Kremlin.

Russie : Vidéo qui montre le leader de Syrie, Bachar al-Assad qui est arrivé en visite officielle à Moscou. pic.twitter.com/Zb2JsXAjkv — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) March 14, 2023

M. el-Assad, « accompagné par une importante délégation ministérielle », a été reçu par Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe et vice-ministre des Affaires étrangères. La dernière visite publique du Président syrien à Moscou remonte à septembre 2021, lors de laquelle il s’était entretenu avec M. Poutine.

Cette visite a lieu le jour de l’anniversaire du soulèvement syrien de 2011, transformé peu à peu en guerre civile qui a fait plus d’un million de morts et de centaines de milliers de déplacés. Moscou a joué un rôle central dans la lutte contre l’opposition, qui tente de renverser le gouvernement d’Assad, et a également défendu Damas face aux critiques des Nations Unies.