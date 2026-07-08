Bac 2026: voici les résultats par série
Baccalauréat 2026 au Bénin : Les statistiques détaillées par série dévoilées, la série D à la traîne
Dans la foulée de l’annonce du taux national global de 66,78 % d’admissibilité pour cette session unique de juin 2026, les statistiques officielles détaillées par série mettent en lumière des disparités notables entre les différents domaines d’étude.
Si les séries littéraires, économiques et de gestion enregistrent des scores exceptionnels, la série scientifique D affiche le taux de réussite le plus bas de cette session.
Carton plein pour la gestion, les séries littéraires et technologiques
Les séries de gestion et techniques commerciales se hissent en tête des performances cette année, affichant toutes des taux de réussite supérieurs à 85 %. La série G2 mène la danse avec un impressionnant 85,58 % d’admissibles, talonnée de près par la G1 (85,23 %) et la G3 (85,14 %). La série industrielle F2 brille également avec un solide 85,11 %.
Les séries littéraires confirment leur excellente dynamique pour cette session 2026. La série A1 décroche un remarquable 83,60 % de réussite, suivie de très près par la série A2 qui culmine à 81,07 %. La série B (Économique et Sociale) s’en sort elle aussi avec les honneurs en affichant un taux de 79,43 %.
La série C solide, la série D sous la barre des 50 %
Du côté des sciences dures, les résultats offrent un contraste saisissant :
- Série C (Mathématiques et Physiques) : Elle maintient un excellent niveau d’excellence avec un taux de réussite de 80,56 %.
- Série D (Sciences de la Vie et de la Terre) : Elle enregistre une baisse significative et s’impose comme le point noir de cette session, avec seulement 47,78 % d’admissibles. Plus de la moitié des candidats de cette série, pourtant traditionnellement très fréquentée, devront redoubler d’efforts l’année prochaine.
Le tableau complet des taux d’admissibilité par série
|Série
|Taux d’admissibilité
|G2
|85,58 %
|G1
|85,23 %
|G3
|85,14 %
|F2
|85,11 %
|A1
|83,60 %
|A2
|81,07 %
|C
|80,56 %
|B
|79,43 %
|B
|79,43 %
|E
|69,57 %
|F3
|68,38 %
|EA
|61,00 %
|F1
|58,01 %
|F4
|57,48 %
|D
|47,78 %
|TOTAL NATIONAL
|66,78 %
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