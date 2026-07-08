Bac 2026: voici les résultats par série

Baccalauréat 2026 au Bénin : Les statistiques détaillées par série dévoilées, la série D à la traîne

​Dans la foulée de l’annonce du taux national global de 66,78 % d’admissibilité pour cette session unique de juin 2026, les statistiques officielles détaillées par série mettent en lumière des disparités notables entre les différents domaines d’étude.

​Si les séries littéraires, économiques et de gestion enregistrent des scores exceptionnels, la série scientifique D affiche le taux de réussite le plus bas de cette session.

​Carton plein pour la gestion, les séries littéraires et technologiques

​Les séries de gestion et techniques commerciales se hissent en tête des performances cette année, affichant toutes des taux de réussite supérieurs à 85 %. La série G2 mène la danse avec un impressionnant 85,58 % d’admissibles, talonnée de près par la G1 (85,23 %) et la G3 (85,14 %). La série industrielle F2 brille également avec un solide 85,11 %.

​Les séries littéraires confirment leur excellente dynamique pour cette session 2026. La série A1 décroche un remarquable 83,60 % de réussite, suivie de très près par la série A2 qui culmine à 81,07 %. La série B (Économique et Sociale) s’en sort elle aussi avec les honneurs en affichant un taux de 79,43 %.

​La série C solide, la série D sous la barre des 50 %

​Du côté des sciences dures, les résultats offrent un contraste saisissant :

​ Série C (Mathématiques et Physiques) : Elle maintient un excellent niveau d’excellence avec un taux de réussite de 80,56 % .

: Elle maintient un excellent niveau d’excellence avec un taux de réussite de . ​Série D (Sciences de la Vie et de la Terre) : Elle enregistre une baisse significative et s’impose comme le point noir de cette session, avec seulement 47,78 % d’admissibles. Plus de la moitié des candidats de cette série, pourtant traditionnellement très fréquentée, devront redoubler d’efforts l’année prochaine.

​Le tableau complet des taux d’admissibilité par série