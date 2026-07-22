Bac 2026 : Egbogbe Frederico Rayan Seton, premier du Bénin avec 18,80/20

Le baccalauréat 2026 a son premier au Bénin. Avec une moyenne de 18,80 sur 20, Egbogbe Frederico Rayan Seton arrive en tête du classement national établi par la Direction de l’Office du Baccalauréat. Une performance qui le distingue parmi plus de 77 000 candidats.

Le meilleur candidat au baccalauréat 2026 est désormais connu. Selon le classement établi par la Direction de l’Office du Baccalauréat (DOB), Egbogbe Frederico Rayan Seton est le premier au plan national avec une moyenne de 18,80 sur 20.

Ce résultat le place en tête des 77 101 candidats qui ont composé à l’examen cette année dans 140 centres répartis sur toute l’étendue du territoire national. Les résultats du baccalauréat ont été proclamés le 8 juillet 2026. Au niveau national, 66,78 % des candidats ont été déclarés admissibles.

Le classement des meilleurs candidats met en avant les excellentes performances de certains élèves, dont celle d’Egbogbe Frederico Rayan Seton. Sa moyenne de 18,80/20 est la plus élevée enregistrée lors de cette session.

Les statistiques de l’examen montrent également de bons résultats dans plusieurs séries. Les meilleures performances ont été enregistrées dans l’enseignement technique, avec la série G2 en tête. Les séries A1 (83,60 %,), A2 (81,07 %), B (79,43 %) et C (80,56 %) ont aussi obtenu des taux d’admissibilité élevés.

En terminant premier au niveau national, Egbogbe Frederico Rayan Seton s’illustre comme le meilleur lauréat du baccalauréat 2026 au Bénin. Son résultat récompense plusieurs années d’efforts et de travail scolaire.