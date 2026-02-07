Azam FC relance le groupe B en battant Maniema Union en Coupe CAF

Azam FC a dominé Maniema Union samedi 7 février au stade Amaan de Zanzibar, s’imposant 1-0 lors de la 5e journée de la Coupe de la Confédération. Les Tanzaniens ont ainsi relancé leur campagne dans le groupe B, au terme d’une rencontre tendue devant un public enflammé.

La seule réalisation de la partie est intervenue en première période. Après plusieurs opportunités manquées, Sadio Kanouté a trompé le gardien congolais sur une belle frappe à la 24e minute, provoquant une énorme réaction dans les tribunes. Azam a ainsi converti sa domination territoriale en but et pris l’avantage face au leader du groupe.

En seconde période, Maniema Union a tenté de renverser la tendance mais ses offensives n’ont pas trouvé la faille. Amadou Sané s’est vu contrer par la défense peu après la reprise, tandis que Lucien Donat Joël n’a pas réussi à reprendre un centre dangereux dans la surface quelques minutes plus tard. La défense tanzanienne et le rythme imposé par Azam ont finalement étouffé les velléités congolaises.

