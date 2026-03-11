Ayra Starr évoque sa vie amoureuse et rêve d’un stage chez Rihanna

Invitée de l’émission The Intern de Roc Nation, la chanteuse nigériane Ayra Starr s’est confiée sur l’inspiration intime derrière sa chanson Where Do We Go, tout en réaffirmant son admiration pour Rihanna, son idole de toujours.

La chanteuse nigériane Ayra Starr s’est livrée sur sa vie sentimentale, évoquant le dilemme auquel elle est confrontée lorsqu’il s’agit de rendre publique une relation amoureuse. Invitée récemment dans l’émission The Intern de Roc Nation, l’artiste a expliqué que sa chanson Where Do We Go s’inspire directement d’une histoire personnelle. Le titre reflète notamment ses hésitations entre préserver l’intimité de cette relation ou la dévoiler au grand public.

« Where Do We Go s’inspire d’une relation privée. Allons-nous rester cachés ou raconter notre histoire au monde entier ? Je me trouve un peu entre les deux, alors… où allons-nous ? », a-t-elle confié. Au cours de l’entretien, la chanteuse a également été interrogée sur la personnalité auprès de laquelle elle aimerait effectuer un stage si l’occasion se présentait. Sa réponse a été immédiate : Rihanna. « Si je devais faire un stage chez quelqu’un, ce serait chez Rihanna. Je ferais le café, je ferais tout ce qu’elle me demanderait », a-t-elle plaisanté.

