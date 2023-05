« Ayez pitié de cette petite … », Tina Glamour réagit à la polémique sur la paternité de Rafna

- Publicité-

Face à l’ampleur croissante de la polémique entourant la véritable paternité de Rafna, la dernière fille du regretté Dj Arafat, Tina Glamour, mère de l’artiste défunt, a décidé de briser le silence pour rétablir la vérité et dissiper les doutes persistants.

L’affaire de la paternité de Rafna, la dernière fille du regretté artiste ivoirien Arafat DJ, a récemment attiré un vif intérêt et une grande attention sur les réseaux sociaux. La polémique a été initiée par certains internautes qui ont relevé une frappante ressemblance entre Olokpatcha et Rafna, la fille de Carmen Sama. Par la suite, l’ancien meilleur ami de la légende du Coupé-décalé a ajouté de l’huile sur le feu en publiant un message énigmatique sur sa page Facebook, accompagné d’une photo de lui-même et de Rafna, avec la légende « Papa, t’aime ». Une publication troublante qui a renforcé les doutes dans l’esprit des nombreux fans de Dj Arafat, qui se demandent toujours qui est le véritable père de la petite fille.

Alors que l’on pensait que cette affaire a été reléguée aux oubliettes, Tina Glamour, la mère de Dj Arafat, est sortie de son silence pour mettre un terme à la polémique. Visiblement frustrée par les nombreux commentaires désobligeants qui circulent, elle a tenu à exprimer sa vérité aux internautes alimentant cette controverse.

Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, elle a déclaré avec fermeté : « Laissez ma petite fille Rafna en paix. Ayez pitié de cette enfant qui n’a que cinq ans et qui ne réalise pas encore que son père n’est plus de ce monde. Si vous êtes issus de familles incertaines, ne généralisez pas votre situation. Je peux être en désaccord avec Carmen à certains moments, mais elle n’est pas mon amie. Je ne peux pas l’accuser d’avoir trompé mon fils. Rafna est bel et bien la fille de mon fils, feu Houon Ange Didier.«

Ces déclarations de Tina Glamour devraient siffler la fin de la polémique persistante concernant la paternité de Rafna. Elle appelle à la compassion envers la petite fille qui ne mérite pas d’être mêlée à des spéculations dérangeantes. Espérons que ces déclarations mettront un terme à cette controverse et permettront à Rafna de grandir dans la sérénité, préservée des conjectures infondées.

