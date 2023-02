Aya Nakamura: la chanteuse et son ex-compagnon condamnés pour violences réciproques

Poursuivis pour violences conjugales réciproques depuis août 2022, la chanteuse Aya Nakamura et son ex-compagnon ont été condamnés ce jeudi 23 février 2023.

La star de la R’n’B-pop Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikoff sont condamnés respectivement, ce jeudi par le tribunal correctionnel de Bobigny à 10 000 et 5 000 euros d’amende pour des « violences réciproques sur conjoint ». Les faits remontent à août 2022 et le couple avait fini en garde à vue à la suite d’une dispute sur fond de jalousie au domicile familial à Rosny-sous-Bois.

Lors du procès, le 26 janvier, la procureure avait requis 5 000 euros d’amende pour Aya et 2 000 pour son ex compagnon et producteur. Mais la juge de la 12e chambre correctionnelle est allé au-delà des réquisitions dans sa décision ce jeudi. Selon AFP, ni les avocats ni les prévenus n’étaient présents pour le délibéré mais ils comptent bien se concerter avec leurs clients pour décider d’un éventuel appel.

Présents au procès du 26 janvier 2023, les ex-conjoints se sont prononcés sur la nuit houleuse du 6 au 7 août 2022 à Rosny-sous-Bois, près de Paris, où ils résidaient avec leur fille de six mois. C’est une crise de jalousie et un mariage auquel la chanteuse n’était pas invitée, contrairement à son conjoint qui serait à l’origine de la violence conjugale.