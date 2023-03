Axel Merryl drague Kim Makosso, son père Camille Makosso pose ses conditions

En plein live sur le réseau social Tiktok, l’humoriste béninois Axel Merry a dragué publiquement la fille du général Camille Makosso. Sans répondre aux avances du comédien, la jeune femme a appelé son père à la rescousse.

Kim Makosso est la fille aînée du révérend pasteur Camille Makosso. Avec l’aide de son père, elle est aujourd’hui cheffe de son entreprise de vente de produits cosmétiques. Très active sur les réseaux sociaux, où elle partage ses idées avec ses fans, c’est sur Axel Merry qu’elle est tombée dimanche dernier.

Ce dernier lui a exprimé toute son admiration et sa volonté de la rencontrer. « C’est ma crush, je serai à Abidjan en avril prochain » a-t-il déclaré. Il s’est également permis de poser, à la jeune femme, des questions sur l’homme qu’elle aimerait avoir comme époux.

« Du moment où il s’occupe de moi, il prend soin de moi, il me respecte, il respecte ma famille, et ce que je fais, il aime, ça va. Quand je dis prendre soin de moi, c’est à dire faire ce que mon papa fait, deux fois plus », a prévenu la fille aînée de Camille Makosso. Mais quand Axel lui propose une rencontre en Côte d’Ivoire, elle décide d’appeler son père à la rescousse afin d’obtenir sa permission.

Camille Mokosso pose ses conditions

Invité à répondre l live, Camille Makosso n’est pas passé par mille chemins pour mettre les choses au clair avec Axel Merry. « Ce n’est pas sur Tiktok qu’on parle de ces choses, quand je mettais ma fille au monde, ce n’est pas sur Tiktok que j’ai parlé avec sa maman. On va parler Face à face. Donc, tu dois venir à Abidjan, me rencontrer en face à face, homme et homme, et tu vas me dire quel genre de causerie tu veux faire avec ma fille. Pourquoi, comment et pour quelle finalité? », a balancé d’un air très sérieux Camille Makosso.

« C’est une affaire sérieuse Axel », a -t-il lancé à Axel Merry. Et au web humoriste de répondre: « Oui Papa, je vais venir à Abidjan fin avril ». Axel Merryl Sofonnou, plus connu sous le nom d’Axel Merryl, est un comédien et vidéaste béninois. Il s’est fait connaître grâce à des vidéos comiques qu’il publie régulièrement sur le réseau social YouTube. Son humour est principalement marqué par son accent qui fait rire les internautes.