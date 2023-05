« Avec tout le respect que je dois à l’Arabie saoudite… le Barça est le Barça », Laporta serein pour Messi

-Publicité-

Dans un entretien accordé à la chaîne espagnole TV3 ce lundi matin, le président du FC Barcelone Joan Laporta a assuré qu’il est en contact direct avec Lionel Messi, annoncé sur le retour en Catalogne cet été. Le dirigeant catalan s’est également montré serein quant à la concurrence sur ce dossier, notamment les grosses offres venant d’Arabie Saoudite.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine? C’est l’une des grandes questions qui animent la rubrique mercato en Europe en ce moment. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, la Pulga ne devrait pas prolonger l’aventure chez les Parisiens et un retour au FC Barcelone est annoncé avec insistance. Mais, des clubs non-européens sont prêts à attirer le champion du monde 2022, notamment Al Hilal en Arabie Saoudite, qui est prêt à offrir 400 millions d’euros pour faire venir Messi.

Toutefois, le Barça est prêt à tout pour faire revenir sa légende, comme l’a expliqué le président Joan Laporta, avant de confirmer des contacts avec la Pulga ce lundi lors d’une intervention sur la télévision espagnole tv3. Il s’est également montré serein par rapport aux concurrents qui sont prêts à sortir le chéquier.

« J’ai parlé à Leo pour réorienter la situation qui s’est produite lorsque j’ai dû faire passer l’institution avant tout, même lui, le meilleur joueur du monde. Nous nous sommes envoyés des messages ces derniers temps, avoue le dirigeant. La vérité est que la conversation a été affectueuse et agréable. Je l’ai félicité pour la Coupe du monde. Il est de retour. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, il y a une relation. Avec tout le respect que je dois à l’Arabie saoudite, qui fait du très bon travail, le Barça est le Barça. Et le Barça est sa maison. Le Barça peut rivaliser avec tout le monde. L’histoire nous donne raison et le sentiment de nos 400 millions de fans est trop fort », a-t-il lâché.

La tendance d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone prend donc encore un peu plus d’ampleur. Une nouvelle qui devrait ravir les fans barcelonais déjà aux anges après le sacre de leur équipe en Liga ce dimanche. En effet, vainqueur de l’Espanyol (2-4), le Barça est monté sur le toit de l’Espagne pour la 27e fois de son histoire.

