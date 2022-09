Avec plus de 2 milliards d’euros dépensés, la Premier League a dynamité le mercato

Coutumière des dépenses faramineuses pendant la période de mercato, la Premier League a encore frappé cet été, avec plus de 2 milliards d’euros dépensés lors du marché estival qui s’est clôturé ce jeudi minuit. Un record.

La Premier League a encore frappé. Quand il s’agit de construire leur effectif, les clubs anglais ne lésinent pas sur les moyens et l’ont encore prouvé lors de ce mercato estival. Après la fin du marché des transferts, ce jeudi à minuit, les médias britanniques ont fait le point des dépenses des écuries locales. Et les clubs de l’élite anglaise ont dépensé 2,3 milliards d’Euros, un record comme l’indique le Daily Express. De son côté, The Daily Telegraph a identifié Chelsea comme le club le plus dépensier avec une somme de 250 millions investi en recrutement. Les Blues ont notamment accueilli Kalidou Koulibaly, Ryan Sterling ou encore Pierre-Emerick Aubameyang.

En outre, sur la scène européenne, huit des 10 plus gros achats de l’été sont l’œuvre des clubs anglais. Antony, qui a signé à Manchester United pour 95 millions d’euros, tient la tête, devant Fofana (Chelsea, 80 millions), Nuñez (Liverpool, 75 millions), Casemiro (Manchester United, 70 millions), Isak (Newcastle, 70 millions), Cucurella (Chelsea, 65 millions), Haaland (Manchester City, 60 millions) et Richarlison (Tottenham, 58 millions). En comparaison, la Premier League a dépensé trois fois plus que la Série A (749 millions d’euros), deuxième championnat le plus dépensier lors du dernier mercato estival.

En revanche, les équipes anglaises ont vendu très peu, affichant même une balance négative. Ainsi, la Premier League a effectué seulement 884 millions d’euros de ventes, pour un bilan négatif de 1,35 milliard d’euros. Mais pas de quoi inquiéter ces clubs, qui peuvent compter sur les énormes droits télé qu’ils touchent pour se permettre de telles dépenses. Et ce n’est certainement pas la dernière fois, que le championnat le plus suivi au monde bat des records d’achats lors d’un mercato.