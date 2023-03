Avec le Sénégal et la Gambie mais sans le Bénin, l’équipe-type de la CAN U20

Malgré le double exploit de Hassane Imourane, élu homme du match par deux fois, le Bénin n’a pas de représentant dans l’équipe-type de la CAN U20, dévoilée ce mercredi par la CAF.

Le groupe d’étude technique de la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce mercredi son équipe-type de la CAN U20. Le tournoi, démarré le 18 février, a connu son épilogue dimanche dernier avec le sacre du Sénégal, tombeur de la Gambie (2-0) en finale. Un grand exploit des Lionceaux de la Téranga, invaincus dans ce tournoi, qui remportent le titre pour la première fois de leur histoire.

Et logiquement, les hommes de Malick Daf se taillent la part du Lion dans le onze type de la compétition, avec pas moins de quatre sénégalais dans le groupe. Parmi eux, Landing Badji, dont la prestation remarquable en tant que gardien lui a valu de ne pas concéder le moindre but tout au long du tournoi, le défenseur central Seydou Sano, le milieu de terrain Lamine Camara, élu meilleur joueur, et enfin le milieu offensif Pape Demba Diop, qui a su faire parler de lui en tant que meilleur buteur avec cinq réalisations à son actif.

Bien que la domination des Lionceaux durant la compétition ait été totale, avec six victoires en autant de matchs et aucune défaite, il aurait pu être envisageable de trouver un ou deux éléments supplémentaires pour compléter l’équipe entraînée par Malick Daf. En comparaison, lors du CHAN 2022, le Sénégal avait réussi à placer cinq joueurs dans l’équipe-type, malgré une performance moins écrasante que celle-ci.

La Gambie, quant à elle, a réussi à faire bonne figure en atteignant la finale sans concéder le moindre but, mais doit se contenter de deux représentants dans cette équipe, à savoir le très offensif défenseur central Alagie Saine, qui a réussi à marquer deux buts, ainsi que Adama Bojang, qui a marqué quatre buts dont un triplé impressionnant contre le Soudan du Sud lors des quarts de finale (5-0).

Le Congo et le Nigeria ont chacun placé deux joueurs dans l’équipe-type, avec Prince Sousssou et Déogracias Bassinga, qui a également marqué quatre buts, pour le Congo, et les latéraux Augustine Njoku et Solomon Agbalaka pour le Nigeria. Enfin, l’ailier ougandais Rogers Mugisha a également été choisi pour rejoindre l’équipe.

Le grand perdant de cette sélection est sans nul doute la Tunisie, qui, malgré son statut de demi-finaliste après avoir éliminé le Congo en quarts de finale, ne réussit pas à placer un seul joueur dans l’équipe-type, contrairement à l’Ouganda, également éliminé en quarts.

Il convient de souligner que les Aigles de Carthage U20 ont terminé la compétition sur une note plutôt amère, en subissant une défaite 3-0 contre le Sénégal en demi-finale, puis un cinglant revers 4-0 contre le Nigeria lors du match pour la troisième place.

L’équipe-type de la CAN U20 :

Landing Badji (Sénégal) – Augustine Njoku (Nigeria), Seydou Sano (Sénégal), Alagie Saine (Gambie), Solomon Agbalaka (Nigeria) – Pape Demba Diop (Sénégal), Lamine Camara (Sénégal), Prince Sousssou (Congo) – Adama Bojang (Gambie), Déogracias Bassinga (Congo), Rogers Mugisha (Ouganda).