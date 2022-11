Avant Real vs Cadix, Sergio Gonzalez prévient les Madrilènes

Cadix se déplace ce jeudi à Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid en Liga. Et son entraineur Sergio Gonzalez assure créer la surprise comme l’a fait le Rayo Vallecano en début de semaine.

Cadix et le Real Madrid jouent ce jeudi leur dernier match avant la longue trêve internationale consacrée à la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Une rencontre importante pour deux équipes en quête de victoire. La Casa Blanca est à cinq longueurs du Barça, leader du championnat, et doit absolument prendre les trois points de ce match pour rester au contact des Blaugranas. Avant dernier au classement, les Submarino amarillo pourraient sortir de la zone de relégation en cas d’un bon résultat à Madrid.

En conférence de presse d’avant-match, l’entraineur de Cadix s’est prononcé sur ce déplacement périlleux pour son équipe. Et Sergio Gonzalez a l’intention de punir ses hôtes comme l’a fait le Rayo Vallecano (3-2) lundi dernier. « Le Real a eu quatre ou cinq accidents en championnat dont deux d’affilés, nous allons essayer d’en faire une troisième d’affilée. Les résultats récents vont rendre le match contre nous spécial pour eux et nous allons nous battre et essayer de leur faire mal. Nous affrontons un Madrid blessé, encore plus puissant, mais nous y allons avec la confiance et la conviction que nous allons faire un bon match« , a confié le technicien espagnol.

Pour rappel, le match entre le Real Madrid et Cadix aura lieu demain soir au Santiago Bernabeu à partir de 20h30 (GMT). Une défaite enfoncerait les Merengues dans la crise tandis qu’une victoire de Cadix propulserait les Submarino amarillo en milieu de tableau.