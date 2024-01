Avant Maroc-RDC, Walid Regragui craint déjà la chaleur

-Publicité-

En conférence de presse après la victoire écrasante des Lions de l’Atlas face à la Tanzanie (3-0) mercredi soir, Walid Regragui s’est projeté sur le second match des siens face à la RDC à la CAN 2023. Et le sélectionneur du Maroc dit déjà craindre les effets de la chaleur sur la prestation de son équipe.

Leader de la poule E après sa démonstration de force face à la Tanzanie (3-0) mercredi soir, en première journée de phase de groupe à la CAN 2023. le Maroc joue son deuxième match contre la RDC, tenue en échec par la Zambie (1-1). Une rencontre prévue dimanche prochain au stade de San Pédro à partir de 15 heures (GMT+1).

Une programmation qui fait déjà grincer des dents dans le camp marocain qui craint la chaleur à cette heure de la journée. En conférence de presse mercredi soir, le sélectionneur Walid Regragui a d’ailleurs réagi à ce sujet. « Je ne comprends pas comment on peut jouer à cette heure-là, pour le tournoi, pour l’image de notre football… Mais on va s’adapter on a pas le choix« , a-t-il taclé dans des propos relayés par Afrik-Foot. « En Afrique, on se bat contre l’adversaire mais aussi contre les conditions climatiques. C’est un tournoi qui se jouera sur le banc de touche et la gestion des temps forts« , a également ajouté le technicien.

Avec trois points au compteur, devant la RDC et la Zambie qui en comptent seulement un, le Maroc validerait son ticket pour les huitièmes de finale en cas de victoire contre les Léopards. Une tâche que les Lions de l’Atlas accomplirait certainement bien malgré les conditions climatiques. L’enjeu est très grand pour ne pas faire quelques sacrifices.