Avant Manchester City-Inter, Guardiola parle de la menace André Onana

-Publicité-

L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, a dressé des louanges à André Onana, exceptionnel dans les cages des Nerazzurri cette saison, alors que les Skyblues affrontent l’Inter Milan, samedi prochain, en finale de la Ligue des champions.

Si l’Inter Milan va disputer ce samedi sa deuxième finale de Ligue des champions de son histoire, c’est sans doute en grande partie grâce à André Onana. Exceptionnel cette saison, l’ancien international camerounais a, à maintes fois, sauvé les siens de situations dangereuses. Ses nombreux clean sheets parlent pour lui. Contre l’AC Milan en demi-finale de la C1, le portier de 27 ans a même été comparé à un 10 tant il était au four et au moulin, avec des relances impeccables.

Et ce n’est pas de la bouche de Pep Guardiola que sortira un avis contraire. A quelques jours du choc contre l’Inter, l’entraineur de Manchester City a encensé Onana, soulignant au passage la qualité de jeu au pied du portier nerazzurro. « L’Inter ? Ils ont beaucoup de qualités, en particulier Onana : il est spécial, il lit où se trouve l’espace, il aère le milieu de terrain. (…) Nos deux équipes ont de bons gardiens, mais lui, il est exceptionnel avec ses pieds », a loué Guardiola dans des propos relayés par fcinter1908.it.

- Publicité-

Samedi, le principal concerné entend bien faire étalage de toute sa palette technique et faire tomber l’ogre citizen, bourreau du Real Madrid, champion en titre, en demi-finale (1-1, 4-0). « Nous travaillons toute notre vie pour jouer une finale comme celle-ci. Et pour ce samedi, nous irons là-bas (à Istanbul, en Turquie, ndlr) pour défendre l’Inter et nous donnerons nos vies. Peur ? Zéro. Je ne peux garantir qu’une chose et c’est que nous n’avons pas peur d’eux », a de son côté lancé l’ex-Lion Indomptable sur Tuttomercatoweb. Vivement donc ce 10 juin!!!

Articles similaires