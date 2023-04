Avant le verdict de l’affaire Bénin-Rwanda, le président de la Ferwafa dépose le tablier

- Publicité-

Le président de la Fédération rwandaise de football, Mugabo Olivier, a annoncé ce mercredi sa démission à la tête de la Ferwafa, alors que les Amavubi attendent la décision de la CAF concernant le recours déposé par la partie béninoise contre son homologue rwandaise.

Mugabo Olivier n’est plus le président de la Fédération rwandaise de football. Le boss du foot rwandais a annoncé sa démission ce mercredi, dans un communiqué publié sur les canaux officiels de l’instance. Les raisons de cette démission soudaine n’ont pas encore été dévoilées. Mais plusieurs observateurs évoquent un malentendu entre lui et son secrétaire général, Muhire Henry, qui bénéficierait d’un fort soutien de la part du ministre des Sports.

Cette démission de Mugabo Olivier intervient alors que la Fédération rwandaise est très critiquée pour sa gestion de l’équipe nationale. Les Amavubi, en course pour la phase finale de la CAN 2023 pourraient dégringoler au classement dans leur groupe, en raison de l’imprudence du staff technique. La sélection rwandaise avait en effet aligné le joueur Kelvin Muhire pour le match de la 4è journée contre les Guépards (1-1). Une rencontre qu’il n’aurait jamais dû disputer car ayant déjà été averti lors de la 2è journée face au Sénégal, et la 3è journée contre le Bénin.

Une grosse erreur qui n’a pas échappé à la vigilance de la Fédération béninoise de football (FBF) qui a porté plainte auprès de la CAF. L’instance africaine, qui a récemment infligé une sanction de 6 mois à l’arbitre l’arbitre Joseph Bondo, juge central du match Bénin-Rwanda (1-1), comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2924) en Côte d’ivoire, devrait rendre son verdict d’ici son prochain congrès à Cotonou en juillet 2023. Si la CAF confirme le recours du Bénin, les Guépards seront déclarés vainqueurs sur tapis vert de la rencontre de la 4è journée. Ce qui propulserait les Béninois à la troisième place, à égalité de point avec le Mozambique (2è), a deux journées de la fin.