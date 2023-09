«Avant de venir au Barça, j’étais une machine (à buts), maintenant je suis redevenu un être humain»

L’attaquant polonais, Robert Lewandowski, a récemment fait part de sa propre perception d’une baisse de régime depuis son transfert au FC Barcelone, suscitant ainsi un débat au sein de la communauté footballistique.

En dépit des désirs contraires de ses dirigeants, Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich lors du mercato estival de 2022, alors qu’il lui restait encore une année de contrat avec le club bavarois. Son choix l’a conduit vers un nouveau défi au FC Barcelone, où il a été transféré pour une somme de 50 millions d’euros.

Connu comme une véritable machine à buts en Bundesliga, l’attaquant polonais a admis que son niveau de performance avait été affecté par son âge, alors que le joueur a bouclé les 35 ans en août dernier: « Avant de rejoindre le Barça, j’étais une machine, et maintenant je suis redevenu un être humain« , a déclaré Lewandowski dans une interview accordée au média espagnol AS.

- Publicité-

Avant de lâcher un lourd indice sur son avenir: « Ce sont mes dernières années dans le monde du football. Il me reste encore deux, peut-être trois ans. Ne vous méprenez pas, je veux toujours réussir et marquer des buts. Mais je ne suis plus aussi implacable qu’auparavant. »

Malgré ses propos qui vont certainement faire réagir toute la Catalogne, Lewandowski a exprimé sa gratitude envers les supporters du FC Barcelone pour leur soutien continu.: « Les supporters me soutiennent énormément, et j’espère qu’ils continueront à le faire, car leur appui m’aide à donner le meilleur de moi-même sur le terrain. »

Il convient de noter que l’ancien joueur du Bayern Munich, malgré cette période de transition, affiche néanmoins un bilan respectable de 35 buts et 9 passes décisives en 49 matchs sous les couleurs du club catalan, démontrant ainsi qu’il reste un acteur majeur sur la scène footballistique.

Articles similaires