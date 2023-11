Avant Afrique du Sud-Bénin, plusieurs forfaits chez les Bafana-Bafana

-Publicité-

Le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, va faire sans plusieurs de ses cadres pour le rassemblement de novembre, alors que les Bafana-Bafana affrontent le Bénin ce samedi, à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

A l’instar notamment du Sénégal, du Cameroun ou encore du Togo, l’Afrique du Sud n’est pas non plus épargné par les vagues de blessure, en cette veille des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique. Les Bafana-Bafana seront en effet privés de trois de leurs meilleurs cadres pour le match contre le Bénin, samedi prochain à Durban. Une affiche comptant pour la première journée des phases qualificatives.

Le sélectionneur Hugo Broos va se passer des services de Grant Kekana et Thapelo Maseko. Appelés pour les deux matchs contre les Guépards et les Amavubi du Rwanda, les deux joueurs ont dû déclarer forfaits en raison de blessures. Une mauvaise nouvelle pour le technicien belge qui a dû revoir ses plans, avec les convocations de Thapelo Xoki et Elias Mokwana en renfort. A noter également le remplacement de Makgopa, blessé, par Lebo Mothiba pour cette double confrontation.

Pour rappel, l’Afrique du Sud est logé dans le groupe C des éliminatoires du Mondial 2026, avec le Bénin, le Rwanda, le Nigéria, le Zimbabwe et le Lesotho. Les Bafana-Bafana affronteront les Guépards au stade Moses Mabhida de Durban, le 18 novembre. S’en suivra un déplacement en terre rwandaise, le mardi 21 novembre.