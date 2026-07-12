Auphélie, 17 ans, meurt après une chute d’un camion en célébrant la victoire des Bleus

Auphélie, 17 ans , est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi après être tombée d’un camion de pompiers sur lequel elle s’était hissée pour célébrer la victoire de l’équipe de France contre le Maroc en Coupe du monde. L’accident est survenu vers 0h30 au cours des festivités qui ont suivi la rencontre et le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue pour l’infraction d’homicide routier.

Le décès de l’adolescente a plongé la famille et des témoins dans le choc. Selon les premiers éléments rapportés, plusieurs personnes avaient été autorisées à monter sur le camion pour défiler dans les rues après le match. La chute d’Auphélie a eu lieu alors que les secours ont été appelés sur place ; à leur arrivée, les équipes médicales n’ont pas pu la réanimer.

Les circonstances précises de la chute font l’objet des investigations menées dans le cadre de la garde à vue du conducteur. Dans l’immédiat, les autorités judiciaires et les services de police cherchent à reconstituer le déroulé des faits, notamment la dynamique de la parade, le nombre de personnes à bord et les conditions de sécurité du véhicule au moment de l’incident.

Une cagnotte pour financer les obsèques

Auphélie vivait en couple avec un adolescent prénommé Lorenzo depuis plusieurs mois. Le jeune couple projetait de s’installer dans un appartement à la rentrée. Elle avait décroché un emploi et ambitionnait de devenir assistante sociale, précisent des proches cités par des témoignages partagés sur les réseaux sociaux.

Peu après son décès, un proche de la famille a lancé une cagnotte en ligne sur la plateforme Leetchi afin d’aider le père d’Auphélie à prendre en charge les frais liés aux obsèques. L’initiative a recueilli un premier élan de solidarité : en 48 heures, 101 personnes ont contribué et plus de 1 450 euros ont été récoltés.