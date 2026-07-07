Flavie Flament comparée à Gisèle Pelicot dans l’affaire Patrick Bruel

Le dîner de gala des 10 ans de la Fondation des Femmes, tenu le lundi 6 juillet 2026, a vu la ministre déléguée à l’égalité Aurore Bergé rendre hommage à des survivantes et actrices de la lutte contre les violences sexistes, tandis que l’affaire opposant Flavie Flament à Patrick Bruel occupe toujours l’espace médiatique. L’événement a mis en lumière les trajectoires individuelles et les revendications collectives autour d’un engagement pour une « loi intégrale » annoncée par la ministre.

La soirée a rassemblé des personnalités engagées et des soutiens institutionnels autour de la Fondation des Femmes, créée il y a dix ans. Dans son discours, Aurore Bergé a cité plusieurs femmes devenues symboles de la parole publique contre les violences, en mentionnant nommément Flavie Flament et Gisèle Pelicot, et en évoquant également « Caroline » parmi d’autres figures présentes dans la salle.

La ministre a récusé le doute à l’encontre des victimes et annoncé un engagement législatif fort pour 2026. « Je crois que la société ne doit plus douter de nos enfants, que la société ne doit plus douter des mères, que la société ne doit plus douter des femmes », a-t-elle déclaré, ajoutant : « En 2026, nous aurons une ‘loi intégrale’ parce que nous le devons aux femmes et aux enfants. »

Réactions publiques et mise en cause de Patrick Bruel

Lors de la même période, l’affaire médiatique impliquant Patrick Bruel et Flavie Flament a été rappelée dans les interventions publiques. Flavie Flament accuse Patrick Bruel de l’avoir droguée puis abusée en 1991, lorsqu’elle avait 16 ans, allégation qui a été rendue publique et relayée dans les médias.

Patrick Bruel, figure reconnue de la scène artistique française né le 14 mai 1959 à Tlemcen et connu pour ses carrières musicales et cinématographiques, a réagi publiquement aux accusations. Sur son compte Instagram, il a contesté les faits qui lui sont reprochés et affirmé sa version : « Jamais je n’ai forcé une femme », a-t-il déclaré, ajoutant n’avoir « jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit ».

Le chanteur et acteur a insisté sur la présomption d’innocence et la nécessité d’un traitement judiciaire équitable. « Je me défendrai, pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public … pour tous ceux qui refusent que notre société renonce à ses principes les plus fondamentaux : la présomption d’innocence, le droit à une enquête équitable, et la Justice », a-t-il écrit, précisant qu’il poursuivrait son activité professionnelle avec « le même dévouement et la même passion ».

Les déclarations d’Aurore Bergé au dîner de la Fondation des Femmes et la réponse publique de Patrick Bruel constituent les derniers éléments factuels rendus publics au sujet de ces affaires lors de l’événement du 6 juillet 2026.