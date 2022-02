« Aujourd’hui, le panier de la ménagère est très maigre », Pascal Todjinou

L’ancien secrétaire général de la confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), Pascal Todjinou a donné son appréciation sur le meeting de protestation organisé par des organisations syndicales. L’ancien syndicaliste s’accorde avec ses ex camarades que le panier de la ménagère est très faible aujourd’hui.

Pascal Todjinou, ancien secrétaire général de la confédération générale des travailleurs du Bénin est en phase avec le géant meeting organisé vendredi dernier par ses ex camarades syndicalistes. Au micro d’une web télévision, l’ancien patron de la CGTB se dit très fier de l’action des travailleurs

« Si les travailleurs estiment qu’ils en ont marre de quelque chose et le manifestent, moi je peux que dire que c’est de la démocratie« , affirme l’ex responsable syndical

Pour lui, cette sortie des organisations syndicales est la preuve que la situation devient critique. A croire Pascal Todjinou, il est tout à fait normal que les gens disent, « nous on n’est pas content par conséquent, nous allons l’exprimer. Et c’est en cela que moi je soutiens les mouvements des organisations syndicales. J’apprécie fortement ça« , a-t-il indiqué.

L’ancien secrétaire général de la confédération générale des travailleurs du Bénin n’est pas seulement en phase avec le mouvement d’humeur de ses ex camarades. Il partage également les raisons qui ont conduit à l’organisation de géant meeting. « Aujourd’hui, le panier de la ménagère est très maigre« , s’est accordé Pascal Todjinou

Aussi, espère-t-il que le meeting du vendredi dernier puisse donner l’alerte aux autorités pour qu’ils prennent rapidement les revendications en compte. A l’en croire, si pendant plus de 5 ans, il n’y a pas eu de mouvement d’humeur et si aujourd’hui, les travailleurs décident de protester, alors, précise-t-il, on doit comprendre que quelque chose ne va pas; a t-il indiqué avant d’inviter les autorités à réagir adéquatement.