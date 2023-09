« Aujourd’hui, je vis avec une trompe, un seul ovaire », Esther Uha sur l’avortement

Esther Uha, célèbre chroniqueuse télé et ancienne Miss de la région du Gôh en 2014, a récemment partagé une partie de son passé qui continue à la hanter. À l’âge de 18 ans, elle a commis une grave erreur qui a eu un impact profond sur sa vie : elle a subi un avortement.

Esther Uha a exprimé les conséquences dévastatrices de l’avortement sur sa vie. Ce choix continue de la tourmenter encore aujourd’hui. « Ma vie a été marquée par de nombreux bouleversements ! Entre maladies, scandales involontaires, rejet, mal-être, troubles familiaux et ma rencontre avec Dieu…, je peux affirmer avec le sourire que j’accepte ce passé tumultueux avec amour, car il m’a façonnée et contribué à forger la personne que je suis aujourd’hui », a-t-elle partagé lors d’une émission témoignage.

Maintenant âgée de 31 ans, Esther Uha, en plus de sa carrière de chroniqueuse, aspire également à fonder une famille. « Si je pouvais supprimer quelque chose de mon passé, ce serait cet avortement que j’ai subi à l’âge de 18 ans et qui m’a laissé très malade. Aujourd’hui, je vis avec un seul ovaire et une seule trompe, ce qui me fait énormément souffrir. Je me dis que si j’avais gardé cet enfant, ma vie de personnalité publique aurait pu s’en accommoder, voire même me rendre plus forte et me pousser à me battre davantage. Je regrette d’avoir trahi mon Dieu et mon corps sur le plan religieux. », a-t-elle confié il y a environ 4 mois.

- Publicité-

L’histoire d’Esther Uha est un puissant rappel des décisions que nous prenons dans notre jeunesse et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur notre vie future. Malgré cela, elle fait preuve de courage en acceptant son passé et en se servant de ses expériences pour se construire une identité forte.

Esther souhaite partager son histoire afin d’encourager les jeunes filles à réfléchir aux conséquences de leurs actions et à prendre des décisions éclairées. Elle espère que son témoignage touchant pourra servir d’avertissement et de source d’inspiration pour ceux qui sont confrontés à des choix similaires.

A travers son témoignage, Esther Uha montre ainsi qu’au-delà des erreurs du passé, il est possible de se reconstruire et de se pardonner. Sa force et sa détermination sont une véritable leçon de vie pour nous tous.

Articles similaires