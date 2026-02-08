Audrey Lamy ironise sur Jean Dujardin : « J’ai attendu le matin »

Audrey Lamy , sœur d’ Alexandra Lamy , s’est imposée dans le paysage audiovisuel français grâce à la shortcom Scènes de ménages sur M6, avant de diversifier sa carrière au cinéma. Depuis ses premières apparitions au milieu des années 2000 jusqu’à son parcours éclectique sur grand écran, son itinéraire professionnel montre une transition réussie entre télévision populaire et rôles dramatiques, sans jamais se réduire à l’étiquette de « sœur de ». Cette trajectoire intéresse autant le public que les observateurs du cinéma français qui analysent les parcours familiaux au sein du milieu artistique.

Issue d’une fratrie déjà présente au cinéma, Audrey Lamy a d’abord enchaîné de petits rôles. On la remarque notamment dans Brice de Nice (2005), film où apparaît aussi Alexandra Lamy, puis dans des productions comme Paris ou L’Arnacoeur. Ces premiers engagements lui offrent une visibilité limitée mais lui permettent d’accumuler de l’expérience avant le tournant de sa carrière.

Le vrai point de bascule survient avec Scènes de ménages, lancée sur M6 au début des années 2010. Audrey y incarne pendant dix saisons et plus de 1 700 épisodes le personnage de Marion, une trentenaire attachiante, aux côtés de Loup-Denis Elion. Le format court et la répétition quotidienne participent à ancrer sa notoriété auprès d’un large public et à la distinguer durablement dans le paysage télévisuel français.

Une carrière plurielle entre comédie et drame

Forte de cette exposition télévisuelle, Audrey Lamy ne se cantonne pas à la comédie. Elle choisit des rôles plus sombres et engagés au cinéma, cherchant à montrer une palette de jeu plus ample. Dans Polisse de Maïwenn, elle incarne une mère dont la représentation est loin des clichés attendus ; elle interprète une travailleuse sociale dans Les Invisibles et dirige en tant que cheffe de cantine un foyer pour migrants dans La Brigade. Ces choix illustrent sa volonté d’alterner registres comique et dramatique.

Paradoxalement, la comédie reste un pilier de sa filmographie. Elle retrouve des films potaches ou populaires, comme Ma reum, où elle joue une mère prête à se battre contre le harcèlement scolaire, ou encore un rôle conçu pour elle, Bonemine, dans l’adaptation d’Astérix réalisée par Guillaume Canet. Cette alternance témoigne d’une stratégie de carrière mixant visibilité et exigence artistique.

La question des comparaisons familiales l’accompagne régulièrement. Audrey est souvent ramenée à sa sœur Alexandra Lamy ou à l’entourage de cette dernière, notamment à Jean Dujardin, ex-époux d’Alexandra et, pendant plusieurs années, beau-frère d’Audrey. En 2012, alors que Jean Dujardin remporte l’Oscar du meilleur acteur pour The Artist, Audrey est interrogée sur les retombées médiatiques de ce succès. Invitée sur Europe 1 par Faustine Bollaert, elle répond avec humour et détachement, qualifiant la distinction de « la classe internationale », puis ironise sur son suivi des Golden Globes : « Bien sûr ! Non, j’ai attendu le matin. »