« Aucun d’eux ne peut oser… », Didistone met au défi les collaborateurs de son père Olomidé

- Publicité-

En réponse aux vives critiques suscitées par ses récentes révélations accablantes à l’encontre de son père, Didistone a décidé de reprendre la parole pour apporter des éclaircissements. La mannequin a adressé un message à tous ceux qui l’ont qualifiée d’impolie en raison des tensions qui la divisent de son père.

Ce n’est plus la lune de miel entre Didistone Nike et son père Koffi Olimidé. La fille de la célèbre star congolaise, est en froid avec son père depuis la séparation de ce dernier d’avec sa mère, Aliane. La jeune fille accuse son père d’infidélité et ne manque jamais l’occasion de l’attaquer sur les réseaux sociaux.

Récemment, Didistone a enfoncé le clou en révélant que le « Grand Mopao, » avait entamé une relation amoureuse avec sa directrice artistique, Cyndi Le Cœur, alors qu’il était encore marié à sa mère. Ces révélations ont fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile et suscité de nombreuses réactions.

Face aux critiques provenant des proches de son père notamment les membres de son équipe, la mannequin est revenue à la charge ce vendredi pour répliquer à ses détracteurs. Dans un long message sur son Instagram, elle a ouvertement défié tous les collaborateurs de son père qui la traitent d’impolie, les invitant à contredire ses révélations..

- Publicité-

« Ce que je trouve particulièrement intéressant dans tout ce chaos, c’est que les aînés me traitent tous d’impolie et passent leur temps à me maudire, mais quasiment aucun d’eux n’ose remettre ma parole en question. Je sais, ils savent et nous savons tous« , a-t-elle écrit sur Instagram.

Pour finir, Didistone a ajouté que tous les proches de son père sont au courant de toutes les actions controversées du célèbre « Grand Mopao, » y compris ses relations tumultueuses avec sa femme ainsi que ses anciennes danseuses.