Au Sénégal, un nouvel organe de régulation des médias

Mercredi 4 mars, les députés ont voté en faveur de la création du Conseil national de la régulation des médias (CNRM), une réforme présentée comme une réponse aux transformations du paysage médiatique.

Mercredi 4 mars, les députés ont voté en faveur de la création du Conseil national de la régulation des médias (CNRM), une réforme présentée comme une réponse aux transformations du paysage médiatique.

Ce nouvel organe se veut pensé pour prendre en compte l’explosion des contenus diffusés sur internet et les pratiques liées aux plateformes numériques, que les règles antérieures ne couvraient que partiellement.

La loi confère au CNRM des prérogatives plus larges que celles détenues jusque-là, avec pour ambition d’offrir un cadre de régulation mieux adapté aux formats et aux circuits de diffusion contemporains.

Publicité

Mais cette montée en puissance inquiète : le Syndicat des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal alerte sur le risque que ces compétences étendues pèsent sur la liberté d’expression et la diversité des voix.

Tiraillements entre modernisation et garanties démocratiques

Les partisans du texte avancent qu’un cadre rénové est nécessaire pour encadrer la circulation rapide de l’information en ligne et lutter contre les abus qui peuvent s’y développer. Selon eux, une autorité dotée de moyens réels permettrait d’instaurer des règles claires pour tous les acteurs.

À l’inverse, les détracteurs redoutent que des pouvoirs accrus se traduisent par une mainmise administrative sur le contenu éditorial, et demandent des garde-fous précis pour éviter toute dérive. Plusieurs voix du monde de la presse réclament des garanties afin que la régulation n’empiète pas sur le droit d’informer.