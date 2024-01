Au Nigeria, les diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo suspendus

- Publicité-

Le gouvernement fédéral du Nigeria, par le biais du ministère de l’Éducation, a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre, de l’évaluation et l’accréditation des diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo, dans l’attente des résultats d’une enquête impliquant les ministères responsables de l’Éducation des trois pays.

Au Nigeria, les diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo sont suspendus suite à l’ouverture d’une enquête. La décision a été annoncée dans une déclaration publique par Mme Augustina Obilor-Duru, directrice adjointe de la communication au ministère nigérian de l’Éducation, le mardi 2 janvier 2024 à Abuja.

Selon Koaci, cette suspension répond à la publication d’un rapport d’enquête par Umar Audu, un journaliste nigérian. Dans son article, le journaliste a révélé les pratiques d’une Université privée basée à Cotonou, au Bénin, qui a délivré un diplôme en moins de deux mois à un journaliste infiltré en tant qu’étudiant.

Le ministère nigérian de l’Éducation a salué le travail du journalisme d’investigation qui a conduit à la publication dans le journal Daily Nigerian Newspaper le 30 décembre 2023, sous le titre « Révélation: Comment un journaliste du Daily Nigerian a obtenu un diplôme universitaire à Cotonou en 6 semaines ».

- Publicité-

Dans ses explications, le ministère nigérian de l’Éducation a reconnu que le rapport du journaliste démontre clairement que certains Nigérians utilisent des moyens inacceptables pour obtenir des diplômes dans le but d’accéder à des opportunités d’emploi pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés.

Pour parer au plus pressé et éradiquer les raccourcis non productifs utilisés par certains diplômés pour obtenir un emploi, le gouvernement nigérian a également souligné la préoccupation concernant les « usines à diplômes », des institutions opérant de manière clandestine en dehors du contrôle des régulateurs.

Pour rappel, en 2020, le National Youth Service Corps avait exprimé son intention d’engager des poursuites à l’encontre des titulaires de faux diplômes, en particulier ceux provenant des pays de l’Afrique de l’Ouest.