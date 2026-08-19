Au Nigeria, la réélection d’Ademola Adeleke dans l’État d’Osun relance l’opposition

Le gouverneur sortant de l’État d’Osun, Ademola Adeleke, a remporté avec 50,8 % des voix le scrutin organisé samedi 15 août dans cette région minière du sud-ouest du Nigeria. Candidat de l’Accord Party après avoir quitté le Parti démocratique populaire (PDP), il a devancé le représentant du parti au pouvoir, Bola Oyebamiji, au terme d’une campagne particulièrement tendue.

Cette victoire intervient à quelques mois des élections générales prévues en janvier 2027 et des scrutins pour les gouvernorats attendus en février. L’opposition y voit un signe encourageant pour sa capacité à conserver ou conquérir certains États fédérés, même si le gouverneur réélu a annoncé son soutien à la candidature du président Bola Tinubu.

Ademola Adeleke a choisi de briguer un deuxième mandat sous les couleurs de l’Accord Party, une formation disposant d’une implantation nationale limitée. Le gouverneur sortant a misé sur son influence locale pour affronter Bola Oyebamiji, candidat du parti majoritaire, dans cet État connu pour ses réserves minières, notamment aurifères.

Selon les résultats rapportés, Ademola Adeleke a obtenu 50,8 % des suffrages. Sa campagne a notamment bénéficié du soutien de son frère, l’homme d’affaires Deji Adeleke, ainsi que de celui du fils de ce dernier, le chanteur Davido, figure internationale de la musique nigériane.

Le scrutin s’est déroulé dans un climat marqué par une enquête financière visant la gestion des fonds publics de l’État. Début août, la Commission nigériane contre les crimes économiques et financiers (EFCC) avait obtenu le gel d’un compte bancaire du gouvernement local dans le cadre de soupçons de détournement ou de gestion frauduleuse.

Un différend avec l’EFCC au cœur de la campagne

Ademola Adeleke avait contesté cette mesure devant la justice, la présentant comme une manœuvre politique. Après l’annonce de sa réélection, il a affirmé que le différend avait été réglé à la suite d’une intervention du président Bola Tinubu.

Cette version n’a pas été détaillée dans les informations disponibles et ne préjuge pas de l’issue des investigations financières. Le gel du compte et les soupçons examinés par l’EFCC s’inscrivent dans les procédures engagées par l’agence fédérale contre des responsables publics soupçonnés d’infractions financières.

Le résultat d’Osun est présenté par l’opposition comme un succès pour le multipartisme, mais il ne traduit pas nécessairement une rupture entre le gouverneur et le pouvoir fédéral. Ademola Adeleke a déclaré qu’il soutiendrait Bola Tinubu lors de la prochaine présidentielle, invoquant notamment leur origine yoruba et leur ancrage commun dans le sud-ouest du Nigeria.

Cette position pourrait limiter la portée nationale de sa victoire électorale. Elle illustre aussi la recomposition des alliances politiques nigérianes à l’approche des élections générales de janvier 2027 et des scrutins des gouverneurs prévus le mois suivant.