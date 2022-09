Au cœur d’un divorce houleux, le rappeur Kaaris placé en garde à vue

Le rappeur Kaaris a été placé en garde à vue au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) ce mercredi 28 septembre 2022 pour une affaire de violence conjugale sur son ex-compagne Linda P.

Visé par une plainte de son ex-compagne qui l’accuse de violences à la suite d’un divorce houleux, Kaaris va devoir s’expliquer et donner sa version des faits. Dans sa plainte déposée en juillet dernier, son ex-compagne, Linda P. avec qui il a eu une fille, révélait que Kaaris lui a arraché ses ongles sous la violence des coups de poing et de pied. A l’époque, le parquet d’Évry-Courcouronnes avait ouvert une enquête préliminaire pour les faits présumés de violence volontaire contre le rappeur et non assistance à personne en danger contre sa nouvelle compagne, Marion P.

« Nous avons insisté pour qu’il soit entendu le plus rapidement possible et avons demandé une confrontation pour mettre son accusatrice face à ses contradictions, réagit Me Yassine Maharsi, l’avocat de Kaaris. C’est la procédure classique dans ce genre de situation. Mon client est très serein», a confié ce mercredi matin le parquet d’Évry-Courcouronnes cité par Paris match.

Maître Adrien Gabeaud, avocat de Linda salue le placement en garde à vue de Kaaris. « Ma cliente l’attendait. Ce sera l’occasion de confirmer les violences odieuses et lâches de Kaaris sur son ex-compagne. Malgré toutes les tentatives à l’encontre de ma cliente, celle-ci est très déterminée à faire valoir ses droits. », a-t-il indiqué.

Une séparation difficile

Les faits remontent à janvier 2022 où en pleine séparation, Linda P. s’était rendue au nouveau domicile de Kaaris à Linas (Essonne) où elle était tombée alors sur sa compagne, Marion P., et avait cassé le rétroviseur de sa Fiat 500. De son côté, Marion avait répliqué en déposant une plainte pour harcèlement et dégradation de véhicule privé.

Outré par cet acte de violence de son ex-compagne sur sa nouvelle femme, le rappeur Kaaris serait sorti de la maison et aurait immédiatement bousculé Linda P.. Cette dernière insiste que Kaaris l’aurait forcée à se rendre dans le garage et fermer la porte derrière. C’est à ce moment dit-elle que Kaaris l’aurait alors frappé à coups de pied et de poing puis l’aurait mise au sol par une balayette. Elle aurait même été par la suite poussée en dehors du garage par son ex qui aurait jeté derrière elle ses ongles arrachés.