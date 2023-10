« Attribuer mon succès à des forces maléfiques est … », Rema réagit aux rumeurs de pacte

- Publicité-

Le jeune chanteur nigérian, Rema, a répondu aux rumeurs l’accusant d’avoir signé un pacte avec le diable pour connaître un succès fulgurant dans le monde.

Divine Ikubor, connu sous le nom de Rema, fait partie intégrante du cercle très fermé des artistes nigérians qui font la fierté du pays à travers le monde. Cependant, ces derniers jours, son succès a été entaché par des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux. Des images de chauves-souris accompagnées d’emojis ont suscité une polémique selon laquelle Rema aurait pactisé avec le diable pour atteindre son niveau actuel.

Face à ces rumeurs grandissantes qui mettent en doute l’intégrité artistique de celui qu’on surnomme le prince de l’Afro-beat, Rema a décidé de briser le silence et de s’exprimer sur son compte Instagram. Dans un message adressé à ses fans, les « Ravers », il les a appelés à faire preuve de discernement.

Les explications de Rema

Selon Rema, l’utilisation d’images de chauves-souris remonte à ses débuts, bien avant sa renommée mondiale. Il a invité les sceptiques à faire des recherches pour comprendre l’importance historique de ce symbole dans son héritage. Le jeune artiste a également tenu à dissiper les rumeurs relatives à une supposée affiliation avec les Illuminati. D’après lui, attribuer son succès à des forces maléfiques est injuste et dévalue le travail acharné qu’il a accompli pour créer son art.

« Si vous cherchez simplement sur Google, vous comprendrez d’où je viens et quels sont les éléments clés de mon héritage. Mon évolution artistique est naturelle, et je vous prie de me comprendre. Les rumeurs concernant les Illuminati sont absurdes. Je travaille dur pour créer de l’art, et attribuer mon succès à des forces maléfiques est injuste. Pour moi, Jésus est le Roi », a-t-il clarifié, soutenant que sa réussite était le fruit d’une évolution artistique naturelle.

Avant de briller à l’échelle internationale, Rema avait déjà connu des succès musicaux au sein de son église au Nigeria. Sa récente déclaration devrait mettre un terme définitif aux accusations diffamatoires circulant sur les réseaux sociaux.

À travers cette sortie médiatique, Rema espère que ses fans comprendront sa perspective et apprécieront son talent pour ce qu’il est réellement : un artiste émergent exceptionnel qui a travaillé dur pour atteindre ses objectifs.