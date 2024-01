Attentat meurtrier près de la tombe de Qassem Soleimani: l’Iran accuse… et promet une riposte

- Publicité-

Une double explosion meurtrière a eu lieu mercredi, à Kerman (sud-est), lors d’une cérémonie en mémoire de l’ancien chef de la force al-Qods, Qassem Souleimani. L’attentat qui a fait près d’une centaine de morts et de 200 blessés a secoué Téhéran qui annonce une réponse sévère à la hauteur de la douleur.

Après l’attentat du mercredi, qui a fait de nombreuses victimes en Iran, un conseiller politique du président iranien a accusé Israël et les États-Unis d’être derrière les deux attentats. « Washington affirme que les États-Unis et Israël n’ont joué aucun rôle dans l’attentat terroriste de Kerman, en Iran. Vraiment ? Un renard ne sent pas sa propre odeur », a écrit Mohammad Jamshidi sur X (ex-Twitter). « La responsabilité de ce crime incombe aux régimes américain et sioniste, et le terrorisme n’est qu’un outil », a-t-il affirmé.

Cependant, Washington a jugé « absurde » toute suggestion que les États-Unis ou Israël seraient impliqués dans l’attentat et assuré qu’aucun pays n’avait « intérêt à une escalade » dans la région.

Une « réponse sévère »

Ce jeudi, le président Iranien, Ebrahim Raïssi, a dénoncé un acte « lâche » et « odieux ». « Il ne fait aucun doute que les auteurs de cet acte lâche seront bientôt identifiés et punis pour leur acte odieux, par les forces de sécurité et les forces de l’ordre compétentes », a déclaré M. Raïssi dans un communiqué.

De son côté, l’ayatollah Khamenei promet une « réponse sévère ». « Les ennemis diaboliques et criminels de la nation iranienne ont une nouvelle fois provoqué un désastre et transformé en martyrs un grand nombre de personnes de notre peuple à Kerman », a déclaré dans un communiqué le guide suprême Ali Khamenei. « Cette catastrophe connaîtra une réponse sévère, si Dieu le veut », a-t-il ajouté.

« Un terroriste brutal »

Au moins 103 personnes ont été tuées et plus de 211 blessées dans cet attentat perpétré mercredi près de la tombe de Qassem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient dont l’Iran commémore le quatrième anniversaire de la mort, ont rapporté des médias d’État. Interrogé par ailleurs sur l’élimination d’un haut responsable du Hamas au Liban, M. Miller a répondu que Saleh al-Arouri, était « un terroriste brutal ».