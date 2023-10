Attentat à Bruxelles: le match Belgique-Suède arrêté

-Publicité-

Comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, le match Belgique-Suède disputé lundi soir a été définitivement arrêté à la mi-temps, à la suite d’un attentat à Bruxelles qui a fait deux morts, alors que le score était de 1-1.

Alors que le score était de 1-1, le match Belgique-Suède n’ira finalement pas à son terme. La rencontre disputée lundi soir, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024 dans le groupe F, a été arrêtée à la mi-temps, à la suite de l’incident qui a endeuillé la capitale belge. Un attentat a en effet été perpétré à Bruxelles, causant la mort de deux personnes, selon les informations de l’UEFA.

Les deux victimes de cet attentat qualifié de « terroriste » par les autorités locales sont de nationalité suédoise et le suspect était encore en fuite en fin de soirée. « A la suite d’un attentat présumé terroriste à Bruxelles ce soir, il a été décidé après des consultations avec les deux équipes et les autorités policières locales, que le match de qualifications à l’Euro-2024 entre la Belgique et la Suède soit arrêté », a indiqué l’instance européenne sur son compte X (ex-Twitter).

Les deux équipes ont rejoint les vestiaires à la mi-temps sur le score de 1-1. Elles ne sont ensuite pas revenues sur la pelouse du stade du Roi Baudoin, où se jouait cette rencontre.