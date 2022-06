Atteint d’une rare maladie, Justin Bieber victime d’une paralysie au visage (photos)

Le chanteur canadien Justin Bieber a révélé , dans une choquante vidéo publiée sur les réseaux sociaux, avoir été frappé par la paralysie faciale du syndrome de Ramsay Hunt.

Suite au report de ses tournées sans aucune justification, le chanteur, Justin Bieber 28 ans a fait des révélations sur son état de santé dans l’après-midi de ce vendredi 10 juin 2022. Dans la vidéo qu’il a jugé « importante », Justin a invité les fans à le garder dans leurs prières après les avoir informé qu’il souffrait d’une paralysie au visage à la suite du syndrome de Ramsay Hunt.

« Salut tout le monde. Justin ici. Je voulais vous tenir au courant de ce qui se passait. Évidemment, comme vous pouvez probablement le voir sur mon visage, j’ai ce syndrome appelé syndrome de Ramsay Hunt et c’est à partir de ce virus qui attaque le nerf dans mon oreille et mes nerfs faciaux et a causé la paralysie de mon visage. », a annoncé le jeune chanteur. « Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas. Je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage, cette narine ne bouge pas, donc il y a une paralysie complète de ce côté de mon visage. », a-t-il révélé.

Du repos pour Justin Bieber

Dans sa vidéo, le chanteur s’est adressé aux fans qui étaient « frustrés » par le report de ses performances à venir, en leur expliquant que son corps réclame du repos. « Je suis juste physiquement, évidemment pas capable de les faire. C’est assez grave comme vous pouvez le voir. J’aimerais que ce ne soit pas le cas mais évidemment, mon corps me dit que je dois ralentir et j’espère que vous comprenez » , a expliqué l’artiste.

Justin Bieber a promis utiliser ce temps pour se reposer et se détendre afin de revenir à 100%. « Je dois aller me reposer pour pouvoir remettre mon visage là où il est censé être. Je vais aller mieux et je fais des exercices faciaux pour que mon visage redevienne normal et il redeviendra normal, c’est juste le temps », a-t-il conclu.

Même si l’artiste ignore combien de temps pourrait durer son traitement, il a de l’espoir et de la confiance en Dieu.

( Image: justinbieber/Instagram)

( Image: justinbieber/Instagram)

( Image: justinbieber/Instagram)

( Image: justinbieber/Instagram)