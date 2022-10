Attaques terroristes au Bénin: inquiet, le Niger va prendre des mesures

Les dernières attaques terroristes survenues au Bénin, parfois très proche des frontières avec le Niger, inquiètent les populations nigériennes et leurs autorités. Le président Mohamed Bazoum a indiqué que son pays prend des dispositions pour anticiper sur d’éventuels événements sur son territoire.

Le Niger ne reste pas indifférent aux incursions des terroristes sur le sol béninois. Etant un pays frontalier avec le Bénin, il reste solidaire et vigilant. Le pays de Mohamed Bazoum ne veut pas se laisser surprendre, vu que la menace est déjà à ses frontières, via le Bénin. « C’est un partenaire commercial important et quand nous savons les agissements de ces forces, leurs velléités d’ouvrir des fronts de l’autre côté, nous sommes soumis, nous aussi, de prévenir des événements de ce genre », a déclaré le président nigérien, rapporté par TV5.

Le président Mohamed Bazoum estime que le « problème vient de l’extérieur ». Selon TV5, Bazoum « accuse les djihadistes de se fournir au Nigeria en carburant et en logistique, pour traverser le Niger, à la frontière avec le Bénin et rejoindre le Mali ».

Plusieurs attaques signalées au Bénin ces derniers jours

Au Bénin, les terroristes ont multiplié leurs agissements. Des postes de police et de douane ont été leurs cibles dernièrement à Matéri, Malanville et Karimama. De sources concordantes, la menace est présente à Karimama et certains habitants tentent même de déserter les lieux pour être à l’abri.