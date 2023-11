Attaque, mort tragique … le pasteur Asaph du Ciel fait une triste prophétie sur la CAN 2023

Un pasteur renommé de la scène gospel ivoirienne, le leader de Chantre Asaph du Ciel, a récemment partagé une prophétie troublante concernant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, alors que la Côte d’Ivoire se prépare activement pour cet événement international.

Lors d’une croisade à Anono, le pasteur Asaph du Ciel a délivré une révélation spirituelle sur la CAN alors qu’il évoquait l’importance de la prière pour contrecarrer les plans de l’ennemi pendant la compétition.

Sur sa page TikTok, il a précisé les détails de sa prophétie, évoquant des incidents violents à proximité du stade Ebimpé, tels que des attaques à la machette et la mort tragique d’un policier.

« Il se prépare quelque chose de trouble sur le plan spirituel pendant la période de la CAN. Nous devons prier… Je suis témoin d’attaques violentes à la machette près du stade Ebimpé, à N’dotré, et j’ai malheureusement été témoin de la mort tragique d’un policier.

J’ai également vu de nombreux jeunes de cet endroit être appréhendés. Qu’ils soient innocents ou non, ils sont conduits à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan. Nous devons prier pour que la CAN se déroule sans encombres.« , a-t-il expliqué

Le pasteur Asaph du Ciel a appelé les chrétiens à prier avec ardeur pour que la CAN se déroule sans heurts.