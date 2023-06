Atletico: Simeone fait son choix entre Mbappé, Vinicius et Haaland

Invité ce jeudi dans l’émission espagnole El Partidazo de Cope, Diego Simeone a déclaré que Kylian Mbappé est bien meilleur que Vinicius Junior et Erling Haaland.

L’ère de la domination sans partage de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi sur le football est désormais terminée. Et un trio a déjà émergé pour prendre la suite des deux monstres sacrés. Malgré leur jeune âge, Kylian Mbappé, Erling Haaland et tout dernièrement Vinicius Junior ont confirmé qu’ils étaient sans doute les plus grands joueurs du moment. Et sans surprise, l’éternel débat de qui est le meilleur émerge déjà.

Invité à se prononcer sur le sujet dans l’émission espagnole El Partidazo de Cope, l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone que Kylian Mbappé a un train d’avance sur ses deux concurrents.

«Avec ce qu’il fait, je vois Vinícius Ballon d’Or, mais entre lui et Mbappé : Mbappé à 100%. 100%. Et entre Mbappé et Haaland, Mbappé aussi. Il fait tout bien, c’est fou. Dommage qu’on ne puisse pas le signer. Le Real Madrid signe toujours les meilleurs joueurs. Pour la ligue espagnole, ce serait fantastique que Mbappé vienne à Madrid et que Messi revienne à Barcelone serait fantastique», a déclaré le Cholo.

Même si Diego Simeone préfère Kylian Mbappé, c’est bien Erling Haaland qui est le plus proche du Ballon d’Or parmi les trois. Le buteur norvégien réalise une saison monstrueuse avec Manchester City. Après avoir battu d’improbables records et remporté le trophée de meilleur joueur de la saison en Premier League, le Cyborg est en course pour un retentissant triplé avec les Cityzens.

